Во Франции религиозные праздники пройдут без многолюдных собраний

Президент Франции Эмманиэль Макрон провел в понедельник, 23 марта, аудиоконференцию с представителями различных конфессий и лидерами общественного мнения . Он предупредил, что предстоящие религиозные праздники должны пройти без многолюдных мероприятий. Об этом сообщили AFP участники конференции.

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В апреле основные конфессии, представленные во Франции, отметят ряд праздников, в том числе христианскую пасху, пейсах и начало месяца рамадан.

Вследствие эпидемии Covid-19 и в соответствии с принятыми в этот период санитарными ограничениями, многолюдные собрания будут запрещены.

Пасхальная неделя для католиков начнется 6 апреля, для православных — 13 апреля (соответственно, католическое пасхальное воскресенье — 13 апреля, православное — 19). Пейсах верующие евреи отмечают в этом году с 9 по 16 апреля, а для мусульман пост месяца рамадан начнется около 24 апреля. Для католиков также праздничным днем явялется пасхальный понедельник после пасхального воскресенья: этот день во Франции — выходной, в него принято собираться семьями.

Во Франции 17 марта был объявлен карантин, который первоначально должен был продлиться две недели. Ожидается, что действие ограничительных мер будет продлено после 31 марта.

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