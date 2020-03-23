Жертвами коронавируса во Франции стали 860 человек, заразились почти 20 тысяч

Жертвами коронавируса во Франции стали уже 860 человек, заразились почти 20 тысяч.

За последние сутки во Франции от последствий коронавирусной инфекции умерли 186 человек. Таким образом общее число жертв в стране достигло 860 человек. Среди них — пятеро врачей. Число заразившихся составило 19 856 человек. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

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За прошедшие сутки во Франции было выявлено 3176 новых случаев коронавирусной инфекции. В больницах страны с диагнозом Covid-19 находятся 8 675 personnes, 1 435 попали в больницу за последние 24 часа.

2 082 человека находятся в реанимации.

Среди жертв эпидемии — пятеро врачей. Ранее сообщалось о трех медиках, умерших от последствий коронавируса.

Как заявили в Елисейском дворце, во вторник научный совет, в который вошли 10 экспертов, должен представить президенту предписания касательно ужесточения или нет карантинных мер. Французские СМИ отмечают, что карантин, скорее всего, продлят после 31 марта.

Эмманюэль Макрон выступил против введения в стране «тотального карантина». В то же время президент поддержал ужесточение нынешних карантинных мер. Власти обсуждают, в частности, запрет на прогулки и пробежки. Аналогичный запрет был введен в Испании, где жертвами коронавируса стали уже более 2000 человек.

Обновление от 20.30. Позднее, в понедельник, премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил в эфире французского телеканала TF1 и объявил об ограничении времени прогулок и пробежек. Начиная со вторника, 24 марта, жители Франции не смогут выходить на улицу в целях физической активности больше, чем на час, не чаще раза в день и в радиусе одного километра от места их проживания.

Кроме того, глава правительства объявил о закрытии рынков, которые работали во Франции до сегодняшнего дня. Филипп уточнил, что в деревнях и маленьких коммунах, где рынки являются одним из основным источников снабжения для населения, местные префектуры смогут выпускать специальные распоряжения, которые позволят рынкам продолжать работу.

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В Италии, по данным на вечер 23 марта, за прошедшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни еще 601 человека. Рекорд суточной смертности зафиксирован в прошлую субботу, когда от Covid-19 умерли 793 человека.

Число погибших с начала эпидемии в Италии превысило шеститысячную отметку — 6077 стали жертвами коронавирусной инфекции.

Число подтвержденных случаев заражения достигло почти 64 тысяч. Как отмечает минздрав Италии, количество новых подтвержденных случаев заражения начинает снижаться: за сутки пациентов с Covid-19 стало больше на 4789 человек, при том что в прошлую субботу суточный рост составлял 6557 заболевших.

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