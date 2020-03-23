Коронавирус: школьные уроки на дому во французской Бретани

Школьники быстро осознали, что им не удастся проводить день за днем между просмотром фильмов на Netflix и игровой приставкой Nintendo

С 16 марта во Франции в целях борьбы с распространением коронавируса школьники и студенты больше не могут посещать занятия. Во французской Бретани 612 тысяч школьников и 120 тысяч студентов перешли на домашнее обучение. Журналист французской редакции RFI Анн Бернас побывала в районе города Морле, в департаменте Финистер.

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«Я очень доволен! Это замечательно!» Как и Мартен, ученик второго класса начальной школы в городке Плюганю, большинство детей не скрывали радости после того, как в целях борьбы с эпидемией короновируса президент Макрон объявил о закрытии французских школ.

«Атмосфера была необычной, — рассказала RFI Селин, преподаватель старших классов в местечке Плуиньо. — Школьные принадлежности складывали, как будто собирались на летние каникулы. Но обстановка при этом была совсем не радостной».

Школьники быстро осознали, что им не удастся проводить день за днем между просмотром фильмов на Netflix и игровой приставкой Nintendo Switch. Те, кто должен в этом году сдавать экзамены на аттестат зрелости, через интернет получили доступ к Национальному центру дистанционного обучения. Помимо доступа к онлайн-упражнениям и заданиям, созданы так называемые «виртуальные классы», где учителя проводят занятия со своими учениками по видеосвязи. Такое дистанционное обучение уже проводилось в самом начале эпидемии в другом регионе Бретани, Морбиане.

Однако пока трудно говорить, насколько такое обучение эффективно, особенно в начальной школе, где дистанционные методы преподавания применяются крайне редко в отличие от колледжей и лицеев (средней школы и старших классов).

Есть и еще одно неудобство — в отдаленных от больших городов местностях интернет работает плохо. К тому же не во всех домах имеется компьютер. Приняв во внимание эти трудности, министерство образования и Ассоциация мэров Франции в совместном коммюнике объявили, что «везде, где это необходимо, мэрии и школы (общими усилиями) устроят раздачу учащимся, у которых нет условий для получения заданий по интернету, приготовленных учителями заданий в бумажной версии».

«В моей школе, — рассказывает Селин, — в случае необходимости мы передаем составленные задания родителям».

Некоторых преподавателей колледжей и лицеев волнует, каким будет уровень подготовки учащихся, когда они наконец смогут вернуться в классы. Понятно, что не все родители могут эффективно помогать в обучении своим детям, каким бы ни был их возраст. «5% семей не умеют пользоваться интернетом», — рассказал ректор академического округа в Ренне Эмманюэль Этис.

В Бретани, как и в других регионах Франции, для того чтобы больницы, клиники и другие медицинские учреждения продолжали нормально работать, специально позаботились о детях медработников. «Мы можем принять (в школах) порядка100 тысяч детей до 16 лет», — сообщила журналистам префект Бретани Мишель Кирри. «Такие дети есть в каждом классе, в каждой школе. Их будут принимать на добровольной основе». В каждой школе будет от восьми до десяти детей медработников.

Если проблемы с детьми школьного возраста практически решились, с малышами, которые ходят в детский сад, гораздо сложнее. Воспитательница Матильда, которая принимает детей у себя на дому, рассказала: «Нас просили не волноваться. Однако никаких мер безопасности принято не было. Каждый день мы работаем с детьми, которые общаются с другими». Матильда продолжает работать, но очень сожалеет об отсутствии поддержки со стороны государства и о том, что ее вопросы остаются без ответа.

Бретань стала одним из первых регионов Франции, где в Морбиане был обнаружен очаг эпидемии коронавируса.

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