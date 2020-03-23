Союз предпринимателей Франции высказался за национализацию компаний с финансовыми трудностями

Глава Союза французских предпринимателей Medef Жоффруа Ру де Безье, выступая в понедельник, 23 марта, на волнах радиостанции Franceinfo, заявил, что союз положительно относится к идее национализации компаний, попавших в тяжелое финансовое положение вследствие эпидемии коронавируса.

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«Государство должно помочь предприятиям, которые испытывают серьезные финансовые трудности, — сказал он. — Мы столкнулись с небывалой ситуацией. Речь идет не о финансовом кризисе, как в 2008 году». Ру де Безье, в частности, упомянул компанию Air France, у которой, по его словам, «больше нет торгового оборота, или почти нет».

Кроме того, глава Medef высказал мнение, что после кризиса, вызванного эпидемией, государство должно будет оказать помощь компаниям для выправления их положения. «Предприятия выйдут из кризиса с большими долгами. Эти долги нужно будет им помочь выплатить», — уточнил он и упомянул кредиты, которые можно будет выплачивать в течение десяти или двадцати лет. «Это позволит перезапустить машину и вернуть экономический рост», — сказал он. Однако, по его мнению, эта помощь не может поступать «исключительно от государства».

Глава Medef также высказал мнение, что экономическая рецессия неизбежна, но что главное — разработать план по выходу из нее.

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