Yves Saint Laurent и Balenciaga начнут производство медицинских масок

Во Франции, Италии, Испании и других европейских странах медики столкнулись с острой нехваткой хирургических масок.

Модные дома Yves Saint Laurent и Balenciaga в ближайшее время начнут производство медицинских масок. Об этом 22 марта объявила компания Kering, куда входят обе марки.

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Как говорится в коммюнике Kering, производство во французских ателье обоих модных домов «будет осуществляться с соблюдением самых строгих санитарных норм».

Gucci, еще один модный дом, который входит в группу Kering, в ближайшие недели наладит производство 1,1 миллионов масок и 55 тысяч защитных костюмов в Италии — наиболее пострадавшей от эпидемии коронавируса стране.

Во Франции, Италии, Испании и других европейских странах медики столкнулись с острой нехваткой хирургических масок и масок FFP2 — со специальным защитным фильтром.

Группа Kering объявила также о «беспрецедентном» пожертвовании в парижский Институт Пастера, сотрудники которого работают над созданием вакцины против коронавируса. Сумма пожертвования не разглашается.

В субботу главный конкурент Kering, группа компаний LVMHобъявила о намерении приобрести в Китае 40 миллионов масок для французского правительства.

Кроме того, в середине марта концерн начал производство антисептического геля для рук на французских фабриках по выпуску духов и косметики марок Christian Dior, Guerlain и Givenchy.

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