Во Франции ужесточили правила карантина и ввели режим ЧП на два месяца

Премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что карантин может продлиться еще несколько недель. Фото сделано на заседании Нацсобрания 19 марта 2020 года.

Во Франции на два месяца ввели чрезвычайное санитарное положение в связи с эпидемией коронавируса и ужесточили правила карантина. Решение вступило в силу после публикации соответствующего закона в «Официальном вестнике» (Journal officiel) во вторник, 24 марта.

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В законе формулируются принципы введения чрезвычайного санитарного положения в условиях пандемии COVID-19. Газета Le Monde отмечает, что новый закон частично повторяет закон 1955 года, в котором были зафиксированы общие принципы введения чрезвычайного положения в стране. На закон 1955 года опиралось французское правительство, когда вводило режим ЧП после терактов в 2015. Однако в случае с эпидемией коронавируса потребовалось уточнить некоторые из положений, касающиеся в первую очередь карантина.

В тексте оговаривается, что для скорейшего выхода из санитарного кризиса правительство может ограничивать права граждан на передвижение и собрания, временно закрывать некоторые предприятия и организации, контролировать цены на определенные товары и в принудительном порядке привлекать к выполнению работ, необходимых для борьбы с пандемией.

Режим санитарного ЧП введен сроком на два месяца, однако его действие может быть прекращено досрочно декретом Совета министров Франции.

Премьер-министр Эдуар Филипп вечером в понедельник, 23 марта, подчеркнул, что карантин может продлиться еще несколько недель, и объявил об ужесточении его правил. Были введены новые санкции за нарушение режима изоляции. Человеку, вышедшему на улицу без уважительной причины, записанной в специальном формуляре, грозит штраф в 135 евро. В случае рецидива в течение двух недель — 1500 евро. Четырехкратное нарушение за 30-дневный период может повлечь за собой наказание в виде 3700 евро штрафа и 6 месяцев тюрьмы.

В новых правилах также указано, что отныне заниматься спортом и совершать пробежки можно лишь один раз в день, не дольше часа и на расстоянии не более 1 км от дома. Также одним часом ограничено время прогулок с детьми.

Запрещено развертывание рынков. При этом Эдуар Филипп уточнил, что в некоторых регионах это ограничение остается на усмотрение местных властей, если рынок — единственное место, где граждане могут приобрести свежие продукты. Другое необходимое условие — на территории рынка должны находиться не более 100 человек одновременно.

Le Monde отмечает, что в некоторых регионах Франции местные власти уже некоторое время применяют и более радикальные ограничительные меры — не менее чем в 30 городах введен комендантский час.

В рамках чрезвычайного санитарного положения скорректированы правила доставки товаров: исключается прямой контакт между людьми, временно отменяется подписание отчетов о доставке, а посылки следует оставлять у двери получателя.

Лиц, продолжающих по необходимости пользоваться общественным транспортом, призывают соблюдать рекомендуемую дистанцию. Продажа билетов в автобусах отменена.

Церкви и иные места культа могут оставаться открытыми, однако любые многолюдные собрания в них запрещены. Исключение составляют похоронные церемонии, если на них присутствует не более 20 человек.

Также власти зафиксировали цены на дезинфицирующие гели и одобрили реквизицию защитных масок у юридических лиц, чтобы обеспечить ими медицинский персонал. По информации радиостанции France Inter, у нескольких сотен медработников было выявлено заражение Covid-19.

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Закон о чрезвычайном санитарном положении во Франции также содержит положения, связанные с муниципальными выборами, первый тур которых прошел в стране 15 марта на фоне расширяющейся эпидемии. Закон утверждает результаты голосования в тех коммунах, где муниципальные советы были избраны уже в первом туре. Там, где необходим второй тур, голосование пройдет не позднее июня 2020 года (точную дату в конце мая назначит Совет министров в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране).

В пакете с законом о санитарном ЧП парламент Франции одобрил целый ряд экстренных мер поддержки экономики и производства.

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