Не бросайте собак и кошек! Во Франции животных спасают от коронавирусной паники людей

Французское Общество защиты животных (SPA), имеющее приюты по всей стране, начало информационную кампанию против паники, связанной с распространением в Интернете ложных сведений о том, что домашние питомцы якобы являются переносчиками коронавируса. В нескольких региональных филиалах SPA отметили, что животных стали бросать чаще. Учитывая карантин, зоозащитники боятся, что переполнение приютов приведет к «необходимости» массово усыплять собак и кошек.

Реклама Читать далее

«Они не передают (вирус). Не бросайте их. Давайте бороться с распространением ложной информации!» — такой баннер появляется, когда открываешь первую страницу сайта SPA — организации, которая по всей Франции подбирает брошенных животных и ищет им новых хозяев.

Плохие сигналы стали поступать в последние дни из приютов разных регионов Франции.

Как сообщил телеканал France 3, мэрия нормандского города Кана опубликовала коммюнике, в котором заявила о «заметном росте» числа брошенных животных. То же самое отметили в приюте SPA du Centre в Орлеане, а также в городе Форбаке на северо-востоке страны, — как сообщила региональная газета Le Républicain Lorrain в статье под заголовком «Животные — жертвы психоза». Руководительница местного приюта заявила, что в последние дни следуют «запросы на отказ» от животных, чего «обычно не бывает в этот период года» (По «традиции», жители Франции чаще всего бросают своих питомцев в период летних отпусков. К слову, французы — «чемпионы Европы» по выбрасыванию домашних животных. Каждый год на улице оказывается 100 тысяч собак и кошек).

И если с обустройством такого количества животных в «мирное время» приюты более-менее справлялись, то в условиях карантина даже плановые задачи стало выполнять намного сложнее (приюты закрыты и для посетителей, и для волонтеров), не говоря уже о форс-мажоре. А он может наступить «легко», опасаются в SPA: учитывая, что во Франции около 30 миллионов домашних животных, будет достаточно того, чтобы какие-нибудь 0,5% владельцев, поддавшись панике, выставили своих питомцев за дверь — и вот уже на улице может оказаться около 150 тысяч кошек и собак. Это во много раз превышает возможности приютов. А когда в вольерах места нет, жестокий закон предписывает «подвергать эвтаназии» — то есть, убивать «лишних».

«Дураки и просто безответственные» распространяют в соцсетях fake news о том, что болезнь может передаваться через животных, — негодует в эфире BFMTV президент SPA Жак-Шарль Фомбонн: «Но научные исследования, проведенные Всемирной организацией здравоохранения подтвердили, что это невозможно». Об этом заявила и Всемирная организация по охране здоровья животных, чья штаб-квартира находится в Париже.

«Мы хотим по максимуму обратить внимание на эту информацию, — рассказали RFI в филиале SPA в парижском пригороде Женвилье, в самом старом (1903 г.) приюте в стране. — Потому что некоторые люди говорят себе: мое животное заразно… И выбрасывают его на улицу. Ну, и в последние дни к нам многие обращаются с запросами о том, чтобы оставить питомца в приюте… Для многих это еще и просто предлог, чтобы бросить животное».

Таким гражданам можно напомнить, что за выбрасывание животного на улицу французский закон предусматривает тюремное заключение до 2 лет и штраф до 30 тысяч евро. И ссылка на коронавирус им не поможет — потому что она вряд ли будет признана судом в качестве вменяемого довода.

«Будьте благоразумны, наведите справки и не ломайте жизнь вашим солнышкам (которые всегда готовы быть рядом с вами) из-за недостатка информации!» — взывает SPA du Centre.

Исследования, проведенные Всемирной организацией здравоохранения, подтвердили, что заразиться коронавирусом от домашних питомцев человек не может. REUTERS - ALY SONG

«Спасибо всем, кто распространит эту важнейшую информацию — и поможет сделать так, чтобы наши питомцы не заплатили высочайшую цену (за эту панику). Будем просто-напросто человечными, все вместе!» — говорится в обращении главы французского Общества защиты животных Жак-Шарля Фомбонна.

А для тех, кто понимает под «человечностью», главным образом, выгоду для себя, можно напомнить, что выгул собаки или кошки дает право прерывать карантин.

Если кого-то не убеждают доводы главных мировых организаций здравоохранения, то вот еще один, административный, говорит президент SPA Жак-Шарль Фомбонн: в бумаге, которую каждый во Франции должен сейчас заполнить для выхода из дома, выгул домашних животных значится как одна из пяти уважительных причин появления на улице. «Если бы был малейший риск, нам бы не позволили выходить вместе с животными», — подчеркивает глава SPA.

Обратить внимание на этот довод стоит и тем, у кого пока нет домашнего животного — почему бы вам, пока есть время, не позвонить в ближайший приют SPA и не договориться об «усыновлении» мурзика или барсика.

Собаки и кошки помогут проще перенести домашнее «заточение». Ведь «в период карантина они остаются единственными существами, которых мы можем гладить, целовать и прижимать к себе. Не опасаясь заражения», — напоминает известный французский журнал Psychologies.

Собаки и кошки помогут вам проще перенести домашнее «заточение». REUTERS - KAI PFAFFENBACH

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться