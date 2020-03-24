«Не меньше шести недель»: Научный совет посоветовал Макрону продлить карантин

Научный совет, созванный правительством для борьбы с эпидемией коронавируса, посоветовал Эмманюэлю Макрону продлить карантинные меры как минимум до конца апреля. Об этом говорится в докладе, опубликованном 24 марта на сайте министерства здравоохранения Франции.

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Согласно мнению ученых, неизвестно, когда именно можно будет отменить карантин на территории Франции. Однако ограничительные меры, «вероятно», должны действовать не менее шести недель.

Исследователи также заявили, что делать выводы об эффективности карантина слишком рано. То, как именно решения правительства влияют на распространение эпидемии, будет ясно «спустя две-три недели» после их принятия, то есть в начале апреля.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран, комментируя доклад Научного совета, отметил, что правительство еще не приняло окончательного решения о сроках карантина. «У нас нет ответа на вопрос (о длительности мер). Мы сможем снять карантин тогда, когда кривая заражений (коронавирусом) снизится. Пока этого не произойдет, нет причин для отмены карантина», — подчеркнул Веран.

Напомним, что Франция ввела карантин на всей территории страны 17 марта. От жителей потребовали не выходить из дома без крайней необходимости. Штраф за несоблюдение ограничений составляет 135 евро, а в случае рецидива в течение двух недель – 1500 евро.

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