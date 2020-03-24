Потерявших работу из-за коронавируса французов призвали выйти «в поля»

Министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом призвал людей, которые потеряли работу из-за эпидемии коронавируса, присоединиться к «великой армии сельского хозяйства» и прийти на помощь фермерам. Об этом он заявил в среду, 24 марта, в эфире телеканала BFMTV. По словам представителя правительства, в отрасли наблюдается дефицит в 200 тысяч рабочих мест.

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«Я призываю всех женщин и мужчин, которые больше не работают: официантов в ресторанах, распорядителей отелей, парикмахеров… Я предлагаю им присоединиться к великой армии французского сельского хозяйства. К тем, благодаря кому мы можем питаться здорово, — объявил Дидье Гийом. — Для того, чтобы кормить французов, нужно производить (продукты питания)».

Как рассказал министр сельского хозяйства, французы, которые ответят на призыв властей, смогут заменить сезонных рабочих, приезжавших во Францию из других стран. «Раньше сбором (урожая) занимались иностранцы, но они больше не могут приехать. Однако для отрасли это необходимо», — рассказал глава ведомства.

Как сообщает France Info, желающие откликнуться должны оставить заявки на сайте «Рабочие руки для ваших тарелок». Представители властей заверили, что будут следить за соблюдением всех мер предосторожности, связанных с распространением коронавируса.

Телеканал France 3 сообщает, что призыв министра не вызвал у представителей отрасли энтузиазма. «Идея хороша, но для работы в полях нужны навыки. Нельзя просто так дать машину для орошения парикмахеру. Кажется, даже министр не осознает, какой уровень квалификации нужен в нашей профессии», — возразил генеральный секретарь профильной ассоциации региона О-де-Франс Жан-Кристоф Рюфен.

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