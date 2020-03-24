Самому молодому умершему от COVID-19 во Франции было 28 лет

Врачи постоянно напоминают о том, что, хоть уровень смертности от коронавируса наиболее высок среди людей старше 65 лет, молодые люди не избавлены от риска заражения.

В воскресенье, 22 марта, в Ницце от последствий заражения коронавирусом скончался мужчина 28 лет. Он стал самым молодым умершим от COVID-19 во Франции. Об этом случае стало известно 23 марта.

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По информации издания Nice Matin, причиной смерти стала возникшая в результате заражения острая дыхательная недостаточность. Приехавшие к мужчине домой врачи скорой помощи не смогли его реанимировать.

Газета Le Figaro сообщает, что мужчина недавно перенес операцию по удалению спинномозговой грыжи и продолжал в качестве болеутоляющего принимать ибупрофен и препараты на его основе. По мнению врачей, которое приводит издание, использование противовоспалительных препаратов способствовало ухудшению симптомов коронавируса и привело к смерти.

Напомним, в министерстве здравоохранения предупреждали о том, что существует риск возникновения осложнений у больных COVID-19, принимающих противовоспалительные препараты. 14 марта министр Оливье Веран в твиттере заявлял, что «прием противовоспалительных (ибупрофена, кортизона…) может усугубить инфекцию». В свою очередь замминистра здравоохранения Жером Саломон отмечал, что в случае тяжелой переносимости температуры заразившемуся коронавирусом следует принимать парацетамол.

Также врачи предостерегают от резкого прекращения приема ибупрофена и кортизона, если курс этих препаратов назначен пациенту его лечащим врачом для лечения каких-либо хронических патологий. К примеру, глава отделения скорой помощи при больнице в Лилле Патрик Глодштейн заявлял, что следует избегать кардинальных мер, то есть, с одной стороны, не заниматься самолечением, а с другой — не прекращать курс ибупрофена при отсутствии симптомов коронавируса.

Медицинские сотрудники также постоянно напоминают о том, что, хоть уровень смертности от коронавируса наиболее высок среди людей старше 65 лет, молодые люди не избавлены от риска заражения.

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