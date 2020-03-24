Скончался автор комиксов об Астериксе и Обеликсе Альбер Удерзо

Художник, автор комиксов об Астериксе и Обеликсе Альбер Удерзо скончался в возрасте 92 лет. Его семья подчеркивает, что смерть наступила от сердечного приступа и никак не связана с коронавирусом.

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Альберто Удерзо родился 25 апреля 1927 года в городе Фим, в департаменте Марна, в семье итальянцев, иммигрировавших из Лигурии. Затем семья переехала в парижский пригород, где мальчик и вырос. Позднее Альберто сменил имя на французское «Альбер», так как, по собственному признанию, «много страдал в детстве от идеи о „грязных макаронниках“-итальянцах, приезжавших есть хлеб французов». В 1934 году члены семьи Удерзо получили французское гражданство. Тогда же Альбер увлекся чтением комиксов.

Когда Альберу было 14 лет, его старший брат Брюно, заметив, что тот увлекается комиксами и даже рисует сам, привел его в издательский дом Société Parisienne d'Édition, выпускавший детскую литературу и комиксы. Альбера взяли туда стажером: он занимался маркировкой, ретушировал фотографии и даже опубликовал несколько собственных рисунков. Удерзо обожал мультфильмы студии Уолта Диснея и мечтал стать художником-аниматором. После Второй мировой войны он недолго проработал в одной из парижских мультипликационных студий, однако затем решил принять участие в конкурсе иллюстраций газеты France Soir и с тех пор полностью посвятил себя комиксам.

В 1950-е годы Удерзо сотрудничал с газетой France Dimanche в качестве «художника-репортера»: издание не имело возможности отправлять фотографа на некоторые мероприятия, и туда отправлялся Удерзо, чтобы сделать зарисовки.

Рене Госинни и Альбер Удерзо, фото 1970-х годов. AFP/Archivos

В 1951 году он познакомился со множеством авторов комиксов и художников, в числе которых был Рене Госинни. Он родился в польско-украинской семье в Париже в 1926. В своих мемуарах Удерзо писал: «После того, как мы согласились, что комиксам необходима свежая кровь, мы решили работать вместе: он над сюжетом, в чем он был особенно силен, а я — над рисунком, что мне подходило больше. Мне было 24 года, ему 25, и мы хотели переделать мир со всем легкомыслием и смелостью, присущими наше молодости».

В 1959 году на страницах журнала Pilote был опубликован первый комикс о приключениях галлов Астерикса и Обеликса. Он вышел скромным тиражом около 6 тысяч экземпляров. В интервью газете Le Monde в 2015 году Удерзо вспоминал свою беседу с агентом по продажам: «Однажды я его спросил: „Послушайте, месье, почему вы не печатаете наши альбомы большим тиражом?“. Он мне ответил: „Поговорим об этом, когда вы продадите 30 тысяч экземпляров“. Когда мы продали миллион, он, к сожалению, уже не работал в издательстве».

Популярность серии не прекращала расти. В 1977 году не стало Рене Госинни, и Удерзо принял решение продолжать выпускать комиксы о галлах. Этот шаг вызвал критику, которую, как отмечает Le Monde, художник болезненно переживал и даже перестал рисовать. Этот кризис продлился около двух лет.

Альбер Удерзо никогда не скрывал, что его любимым персонажем был Обеликс. Во-первых, потому, что он полностью придумал его сам еще до того, как объединиться с Госинни. Во-вторых, по свидетельствам многих близких, он наделил Обеликса собственными чертами.

Напомним, министерство культуры Франции объявило 2020 год годом комиксов. 23 января в Париже был открыт памятник Рене Госинни. Бронзовая статуя была установлена в парке в XVI округе, недалеко от дома, где он жил. Это первый во французской столице монумент, посвященный автору комиксов.

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