Французское вино в эпоху карантина: пить или не пить

«Чтоб не быть рабами, замученными Временем, опьяняйтесь; опьяняйтесь непрерывно! — советует Шарль Бодлер. И уточняет — Вином, поэзией иль добродетелью, на ваше усмотренье». Что происходит во время карантина с французским вином, его потребителями и производителями? Помогает ли алкоголь от коронавируса, стали ли французы больше пить во время эпидемии и какого урожая ждать в этом году, — корреспондент RFI связалась с виноделами и поучаствовала в «ватсаперитиве».

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Глава Федерации экспортеров вина и алкогольных напитков (FEVS) Антуан Леккья называет 2020 год annus horribilis французского виноделия. Еще до того, как по всей мировой экономике и потреблению ударила эпидемия коронавируса, экспортерам французского вина пришлось столкнуться с «налогомТрампа». Так называют дополнительную пошлину, которую в контексте торгового конфликта ввели американские власти на предметы роскоши и продукты из Европы. Американский рынок — это каждая вторая отправленная на экспорт бутылка. К будущему французского виноделия в целом Леккья относится с оптимизмом, но к судьбе отдельных хозяйств у него отношение другое — некоторым из них суждено исчезнуть, и очень скоро.

В интервью порталу Terre de Vins Валери Пажотен, директор профессиональной организации Anivin de France, объединяющей виноделов, тоже говорит, что давно уже столько негативных факторов не сходилось вместе. К «налогу Трампа» добавился Брексит с полной неизвестностью относительно того, что будет с пошлинами на этой границе, затем резкий спад деятельности в Китае (а значит, и заказов), и, наконец, эпидемия и карантин в Европе.

Отменены, конечно, все фестивали, профессиональные салоны и мероприятия, связанные с вином. Региональные профессиональные объединения начали рассылку графика мероприятий на май и июнь, но уверенности, что они состоятся, нет. Да и в какой мере небольшие региональные праздники в шампани, Эльзасе или Бургундии могут заполнить пустоту, образовавшуюся в мировом винном бизнесе на месте салона Prowein в Дюссельдорфе и крупных китайских ярмарок и салонов?

Когда 14 марта французское правительство объявило, что все «необязательные» магазины должны закрыться, хозяев винных погребов охватила паника. Относится ли постановление и к ним, сначала было неясно. Ситуация прояснилась через два дня: вино включили в список «необходимых» продуктов. «Я необходим!» — гордо написал на грифельной доске перед входом в свой погреб один парижский виноторговец и с облегчением пририсовал внизу смайлик. Шутить пытаются многие. «Let’s get Corona!», — написано на витрине другого магазина, рядом выставлены бутылки с одноименным пивом.

Правда, винные погреба обычно — очень небольшие помещения. Больше одного – двух посетителей туда войти не могут, а санитарные правила и расстояние в полтора метра между клиентами нужно соблюдать.

Кроме того, французы в эти дни предпочитают не выходить из дома и заказывают доставку на дом. В итоге, несмотря на разрешение продолжать торговлю, многие погреба закрылись сами. Настоящая «война», если использовать выражение президента Макрона, для этих предприятий начнется после эпидемии. Им понадобится государственная помощь в налоговой области, кредиты по льготным тарифам, отмена некоторых выплат – без этого мелкому бизнесу не справиться с кризисом.

Сбор винограда во Франции © REUTERS/Regis Duvignau

Все в поля!

У виноградарей тоже ситуация тяжелая. Не поступают заказы не только от экспортеров, но и от ресторанов, которые тоже закрылись. А главное — как быть с виноградом, который еще не собран. Сельскохозяйственные угодья, особенно такие сложные, как виноградник, нельзя оставить без присмотра, они требуют ежедневного ухода. В условиях карантина рабочих рук не хватает.

Министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом в среду, 24 марта, призвал людей, оставшихся из-за эпидемии без работы, присоединиться «к наполеоновской армии сельского хозяйства» и прийти на помощь фермерам. По его словам, в сельском хозяйстве остаются вакантными 200 тысяч рабочих мест. По его мнению, официанты, работники отелей и парикмахеры могут переквалифицироваться в сельскохозяйственных рабочих. «Куда же я поеду из Парижа, в какие поля, у меня здесь дети», — разводит руками Линда, хозяйка небольшого парижского парикмахерского салона.

С сомнением относятся к призыву выйти в поля и сами виноградари. Как сказал министр, ««раньше сбором (урожая) занимались иностранцы, но они больше не могут приехать». Возможно, призыв министра применим к садам и огородам, однако, как сообщил RFI производитель шампанского Эрик Левек, в «ванданжах», в сборе винограда, иностранцы давно уже не участвуют. Французский трудовой кодекс обязывает хозяина виноградника предоставить им жилье, восьмичасовой рабочий день и выходные. Слишком сложно и накладно для периода, когда на счету каждая минута, и минутный дождь может испортить работу целого года. Виноград собирают местные жители, влюбленные в этот труд, специально для этого берут отпуск. Но в условиях карантина виноградники опустели.

А кроме того, виноделие – высокотехнологичная область сельского хозяйства. Многие виды деятельности здесь требуют специального образования или хотя бы подготовки. «Идея хороша, но для работы в полях нужны навыки. Нельзя просто так дать опрыскиватель парикмахеру. Кажется, даже министр не осознает, какой уровень квалификации нужен в нашей профессии», — возразил министру генеральный секретарь профильной ассоциации региона О-де-Франс Жан-Кристоф Рюфен. К виноделию это относится в самой большой степени.

Виноградари, с которыми нам удалось поговорить, чаще всего произносят слова «приспособиться», «адаптироваться». Нужно приспособиться к новым условиям. В этой профессии к такому не привыкать, здесь постоянно приходится приспосабливаться то к засухе, то к заморозкам (которые уже грозят в этом году некоторым регионам после слишком теплой зимы). Хозяева виноградников стараются выполнять санитарные требования во время эпидемии и, по крайней мере, обеспечивать расстояние между работниками. В Шампани все сложилось удачно, расстояние между рядами лозы — метр, поэтому новые нормы соблюдаются без особых сложностей. Но во многих других регионах лоза растет теснее, и виноградари «в их разгородках марлевых», как писал Мандельштам, и в марлевых же масках вынуждены обрабатывать ряд через два.

Удачнее всех удалось «приспособиться» производителям крепких спиртных напитков, часть их полуфабрикатов выкупило государство для производства антисептиков.

Каким будет урожай этого года? На такой вопрос хозяева виноградников не любят отвечать. Пока виноград не собран, не выжат и не закупорен в бочки, случиться может всякое. Тем более в таких исключительных обстоятельствах, как эпидемия. «Каким бы ни получилось вино 2020 года, это будет вино военных лет», — говорят в регионе Бордо, подхватывая президентскую метафору. «Будем надеяться, что нас поддержат потребители на местном рынке», — сказали RFI в представительстве савойского виноградарства.

Let's get corona! — во время карантина хозяева винных магазинов во Франции пытаются шутить. © DR

«Ватсаперитив» и «скайперитив»

Как потребитель может поддержать винодела? Только увеличив количество и размеры заказов. Стали ли французы больше пить во время карантина? О статистике говорить пока рано, но уже можно констатировать появление нового способа потребления. Все популярнее становятся «ватсаперитивы» «скайперитивы» и «фейстайм-аперитивы». Знакомые объединяются в социальных сетях, чтобы «вместе выпить за общее здоровье». «Мы каждый вечером за час до ужина включаем видео с приятелями. Разговариваем и «чокаемся» с экраном. А что делать, как выдержать карантин тем, кто заперт в квартире в одиночку или даже вдвоем?» — пожаловалась корреспонденту RFI Элиза,34 года, (имя изменено — RFI).

Стакан вина, казалось бы, способен прогнать не только скуку, многие покупают бутылку, чтобы заглушить нарастающую тревожность, вызванную эпидемией и вынужденным заточением. Однако врачи советуют не «глушить» тревогу алкоголем, а заняться медитацией и, в особенно тяжелых случаях, обратиться к специалисту. Во Франции консультацию с психиатром можно получить во время карантина по видеосвязи, ее, как обычный визит к врачу, оплачивает медицинская страховка. Кроме того, открыты горячие телефонные линии, по этим номерам можно позвонить и поговорить с врачом.

Более того, в некоторых регионах власти, обеспокоенные ростом потребления спиртных напитков, решили начать бороться с алкоголизмом. В департаменте Эн, где, в частности, производят шампанское, жители больше не могут купить спиртное. Такой указ 24 марта издал префект Департамента Зияд Кури. По мнению префекта, такая мера прежде всего позволит избежать в условиях изоляции сцен семейного насилия.

В первые дни карантина в социальных сетях по поводу алкоголя, помогающего справиться с вирусом, ходило множество шуток. В частности со скоростью самого вируса распространялась фотография якобы экрана телеканала CNN c субтитрами на всех языках «алкоголь убивает вирус».

Еще одной «шуткой» стало письмо Скотта Фитцджеральда якобы написанное во время карантина гриппа на Средиземноморском побережье. Красиво стилизованный, но фейковый текст: «Администрация предупредила всех, что надо на месяц запастись необходимым. Мы с Зельдой купили красного вина, виски, рома, вермута, абсента, белого вина, хереса, джина и, упаси господи, бренди, если понадобится».

Нет, алкоголь не «дезинфицирует» организм. Наоборот, неумеренное потребление крепких напитков увеличивает риск сердечно-сосудистых и других заболеваний, напоминают французские санитарные службы. А в случае эпидемии коронавируса люди, больные хроническими заболеваниями, попадают в группу риска.

Фитцджеральд никогда не писал такого письма, зато стихотворение в прозе Шарля Бодлера «Опьяняйтесь» — настоящее: «Надо быть вечно пьяным, в этом - всё; вот - единственное решенье. Чтоб не чувствовать жуткого груза Времени, разбивающего вам плечи и пригибающего вас к земле, опьяняйтесь без устали.Но чем? Вином, поэзией иль добродетелью, на ваше усмотренье. Но опьяняйтесь. И если однажды, на ступеньках дворца, над зелёной травой возле рва, в мрачном одиночестве комнаты, вы очнётесь, а похмелье уходит или ушло, спросите у ветра, у волны, у звезды, у птицы, у часов, у всего, что убегает, у всего, что стонет, у всего, что катится, у всего, что поёт, у всего, что говорит, спросите, который час; и ветер, волна, звезда, птица, часы вам ответят: "Час опьяненья! Чтоб не быть рабами, замученными Временем, опьяняйтесь; опьяняйтесь непрерывно! Вином, поэзией иль добродетелью, на ваше усмотренье"».

«Опьяняться» можно и замечательными строками о вине, для этого во французской литературе есть произведения Франсуа Рабле , Пьера Ронсара, Поля Верлена, Артюра Рембо и других великих писателей. Долгий карантин — лучшее время, чтобы перечитать любимые книги.

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