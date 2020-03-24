Число жертв коронавируса во Франции превысило тысячу человек

Во Франции от последствий коронавируса скончались 1100 человек, из них 240 — за последние 24 часа. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил руководитель Главного управления здравоохранения минздрава страны Жером Саломон. Он уточнил, что в статистику входят только смертельные случаи, зафиксированные в больницах. Реальное количество летальных исходов, связанных с эпидемией коронавириуса, в частности, в домах престарелых, выше.

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По словам Жерома Саломона, 1100 зафиксированных смертей — только «небольшая часть» жертв коронавируса во Франции. «Люди умирают (от коронавируса) в больницах и домах престарелых», — добавил представитель министерства. Однако в официальные цифры минздрава случаи смерти пожилых люди, которые скончались в домах престарелых, не входят, а тесты на коронавирус там систематически не проводят.

В ведомстве пообещали, что опубликуют данные о смертях в домах престарелых в ближайшие дни.

Ранее сотрудники домов престарелых во Франции предупреждали власти, что специальные учреждения для пожилых могут стать новым эпицентром Covid-19. Дома престарелых уже запретили постояльцам выходить на улицу и посадили их на тотальный карантин, однако медики утверждают, что пожилые по-прежнему находятся в опасности. Как пишет газета Le Parisien, в доме престарелых в XII округе Парижа с начала эпидемии скончались 16 человек, а еще у 81 выявили коронавирус. О росте смертности сообщили и в департаменте Верхняя Савойя.

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Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Франции выросло до 22 300. На данным момент с этим диагонзом госпитализировано более 10 000 человек. Из них более 2 500 находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Треть пациентов в отделениях интенсивной терапии с диагнозом Covid-19 — младше 60 лет. 58% — люди в возрасте от 60 до 80 лет. С начала эпидемии во Франции 85% летальных исходов пришлось на пациентов старше 70 лет.

С начала эпидемии выздоровели и были выписаны из французских больниц порядка 3 200 пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.

С 24 марта во Франции специальным законом введен режим чрезвычайного санитарного положения сроком на два месяца. Закон дает правительству исключительные полномочия, в том числе по ограничению прав и свобод граждан (свободы передвижения, собраний, предпринимательства) и принятия экстренных экономических мер.

24 марта Научный совет, созванный правительством для борьбы с эпидемией коронавируса, порекомендовал президенту Эмманюэлю Макрону продлить карантинные меры как минимум до конца апреля. Пока ограничительные меры, введенные 17 марта, действуют в течение 15 дней.

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