Во Франции сотрудницу полиции ранили во время проверки формуляра для выхода из дома

Во французском городе Бове сотрудница полиции получила травму во время проверки формуляра, разрешающего выход из дома в период карантина. Об этом в среду, 25 марта, сообщило агентство France-Presse.

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По данным агентства, в сотрудницу правопорядка кинули кирпичом.

Инцидент произошел во вторник, 24 марта, около 17:30. Полицейский патруль заметил на улице группу из десяти человек. Когда стражи порядка попытались приблизиться, чтобы проверить у компании наличие формуляров для выхода из дома, в них начали бросать различные предметы. Кирпич попал в голову 23-летней сотрудницы полиции. Ее срочно доставили в больницу в Амьен и прооперировали. По информации AFP, после оказания необходимой помощи ее жизни ничего не угрожало и состояние оценивалось как стабильное.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в твиттере выразил поддержку пострадавшей: «Сегодня вечером мои мысли обращены к сотруднице полиции, получивший тяжелую травму, в то время как она исполняла свои обязанности и защищала нас. Делается все для того, чтобы это серьезнейшее злодеяние не осталось безнаказанным. Выражаю солидарность со всеми ее коллегами-сотрудниками Национальной полиции».

Коллеги раненой взяли под стражу двоих братьев — 22 и 17 лет. Они до сих пор задержаны, их подозревают в причинении ущерба и неповиновении полиции, однако травму нанесли не они. В прокуратуре Бове отмечают, что группа разбежалась, заметив полицейских. Когда сотрудники правопорядка остановили одного из молодых людей для проверки документов, другой подошел, чтобы попытаться отбить его у полицейских. В это время сотрудница полиции и получила травму. Более точные обстоятельства произошедшего еще предстоит установить. AFP сообщает, что полиция разыскивает человека, бросившего кирпич в голову женщины.

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