Движение общественного транспорта в Иль-де-Франс ограничат с 26 марта

С 26 марта движение общественного транспорта в регионе Иль-де-Франс будет существенно ограничено.

Движение общественного транспорта в парижском регионе будет ограничено с четверга, 26 марта. Об этом 25 марта сообщило агентство France-Presse.

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Движение метро и пригородных поездов RER будет осуществляться с 6 утра до 22 часов, количество поездов будет сокращено до 30%. После 22 часов можно будет воспользоваться автобусами.

Отмечается, что около 50 станций метро будут закрыты. Об этом сообщили в транспортных компаниях RATP, SNCF и Ile-de-France Mobilités. Там объяснили, что главной задачей остается обеспечение возможности передвигаться по территории региона исключительно тем, кому это необходимо. Также в компаниях подчеркнули, что приоритетом остается обеспечение безопасности пассажиров и сотрудников сети, в связи с чем особое внимание уделяется дезинфекции помещений и транспорта.

По информации, предоставленной сетью RATP, количество трамваев будет сокращено до 40%, а автобусов до 33%. Работа службы ночных автобусов Noctilien останется без изменений, а в некоторых частях региона станет интенсивней.

Также AFP сообщает, что для медицинских работников было запущено около 20 специальных шаттлов, доставляющих их в крупнейшие больницы региона.

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