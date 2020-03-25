Жизнь в девяти квадратных метрах: иностранные студенты на карантине во Франции

Уехать или остаться: около 350 000 иностранных студентов во Франции оказались перед сложным выбором с того самого момента, как в стране из-за эпидемии коронавируса 17 марта объявили всеобщий карантин. Несмотря на призывы французских властей вернуться домой, далеко не многим удалось уехать. Одиночество, стресс, финансовые трудности, жизнь в девяти квадратных метрах — с чем столкнулись иностранные студенты во Франции ?

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Билет в Китай за 2000 евро и полупустые общежития

12 марта президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о закрытии всех учебных заведений, а пять дней спустя в стране был введен всеобщий карантин. Студенты, как и многие другие категории населения, столкнулись с новой реальностью: помимо отмененных занятий, на неопределенный срок перенесли экзамены, прервались стажировки для тех, кто не смог перейти на дистанционный режим, некоторые из-за эпидемии потеряли студенческую подработку.

Оживленные студенческие кварталы французских городов непривычно опустели, особенно в эти солнечные дни, когда террасы и парки всегда многолюдны. Мечты об учебе в Сорбонне, французском дипломе и успешной стажировке, кажется, остаются в прошлом…Уехать или остаться? Как платить за жилье? Как пережить самоизоляцию? Это далеко не все вопросы, на которые иностранным студентам приходится искать ответы.

Французские власти призвали их по-возможности вернуться к себе на родину. Однако из-за дорогих билетов, а то и вовсе их отсутствия, а также из-за отмененных рейсов и закрытых границ уехать удалось далеко не всем.

«Я смотрела билеты в Китай, но они очень дорогие: перелет стоит 2000 евро. Помимо этого в аэропорту или в самолете я рискую заразиться, поэтому я решила остаться. Здесь я себя чувствую в большей безопасности», — рассказала RFI студентка Института политических наук города Лилля Мейжи Лян. Она также добавила, что при возвращении в Китай она бы все равно не смогла увидеть свою семью, поскольку ее, как и других пассажиров из Франции, которая уже входит в зону риска, поместили бы в специальный центр на карантин.

В международном университетском городке Парижа (Cité internationale universitaire de Paris), который состоит из 40 общежитий и где проживают 7000 студентов из 132 стран мира, 4500 остались по-прежнему в общежитии. Первыми, следуя призыву властей своих стран, уехали американцы и канадцы, а затем несколько европейцев. В начале прошлой недели у десяти студентов были замечены симптомы коронавирусной инфекции. Руководство позаботилось об их изоляции и доставке им продуктов питания. Генеральный директор Лоранс Марион заверяет, что в студгородке приняты строжайшие меры: отменены все культурные и спортивные мероприятия, закрыты парки, скверы, библиотеки, столовая и другие общественные места. Введены также строгие правила гигиены, а также ограничен доступ к общей кухне.

Похожая ситуация сложилась и в общежитиях других городов. Многие из них наполовину опустели. Тем не менее, следуя обещанию властей, государственные общежития по-прежнему продолжают работать и чтобы облегчить финансовое бремя для студентов заморозили плату за апрель месяц. Редкие частные общежития все же объявили о закрытии. Жильцы, которым не удалось уехать к себе домой, смогли найти приют в семьях своих французских друзей. Тем не менее, большинство иностранцев переживает этот период неопределенности в полном одиночестве, в крохотной комнате площадью девять квадратных метров и с минимальными удобствами, где письменный стол завален книгами, а маленький шкаф забит продовольствием. Здесь у молодых иностранцев и проходит большая часть дня.

Онлайн-концерты, танцы у окна и виртуальные вечеринки

Сложнее всего приходится тем студентам, которые приехали во Францию недавно и еще не совсем успели освоить язык, а также ознакомиться с местной системой здравоохранения. Чтобы им помочь, руководство общежитий, а также студенческие ассоциации проводят дистанционные консультации и оказывают им психологическую поддержку. Психологи чаще всего наблюдают у молодых иностранцев симптомы хронического стресса и психологической травмы в контексте самоизоляции.

Однако не все переживают этот период болезненно. Кому-то помогают социальные сети и общение с близкими через интернет, другим — дистанционная учеба, которую удалось запустить некоторым университетам.

Студенты придумывают новые формы общения и коллективного времяпровождения, например, организовывают виртуальные вечеринки или онлайн-игры. Студенты консерваторий устраивают виртуальные концерты классической музыки и джаза через Facebook, другие — флешмоб « танцы у окна ».

Медики полагают, что в ближайшие дни французские власти объявят о продлении карантина. Сколько он продлится, пока неизвестно, но уже очевидно, что изобретательность и виртуальные возможности помогут иностранным студентам не только справиться с вынужденным одиночеством за границей, но и сохранить уникальные воспоминания о своей студенческой жизни во Франции.

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