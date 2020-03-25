Звон и свечи против COVID-19: по всей Франции этим вечером будут бить в колокола

Французские священники попросили жителей страны зажечь 25 марта в 19.30 свечи и выставить их у окон или на балконах.

Конференция католических епископов Франции (CEF) призвала церковные приходы страны провести вечером в среду, 25 марта, солидарную акцию «братства и надежды». В 19.30 в храмах по всей Франции должны зазвонить колокола. Кроме того, CEF попросила всех жителей страны зажечь в это время свечи и выставить их на подоконниках и балконах.

Реклама Читать далее

«Все епископы Франции приглашают французов к общему жесту в эту среду, 25 марта. Католики придают ему особое значение в связи с праздником Благовещения, но присоединиться к нему может каждый», — говорится в коммюнике CEF под заголовком «COVID-19: послание епископов Франции католикам и всем нашим согражданам».

«Поставить свечу у окна в тот момент, когда зазвонят колокола — это будет знаком мысленного и молитвенного общения с усопшими, больными и их близкими, со всеми медиками и всеми (другими людьми), делающими возможным продолжение жизни нашей страны», — утверждается в обращении, которое подписал председатель CEF, архиепископ Реймса монсеньор Эрик де Мулен-Бофор.

Колокола будут звонить 10 минут, но это станет не призывом верующих в церкви (которые сейчас закрыты в связи с карантином), а знаком «нашего братства и нашей общей надежды», — подчеркнули в CEF. «Это будет также выражением нашего желания, чтобы после выхода из эпидемии мы оказались более решительно настроенными на изменение нашего образа жизни, что необходимо, как мы знаем, уже долгие годы», — подчеркнул монсеньор де Мулен-Бофор, не уточнив, впрочем, о каких именно переменах должна идти речь.

Напомним, 23 марта Эмманюэль Макрон провел аудио-конференцию с представителями различных конфессий. Президент предупредил, что, в связи с карантином, предстоящие религиозные праздники (Благовещение, Пасха, Пейсах и начало месяца Рамадан) должны пройти без участия публики.

20 марта Ватикан объявил о «даре специальных индульгенций», которые будут предоставлены всем «верующим, страдающим от болезни COVID-19», а также медработникам, членам их семей, и всем, кто заботится о больных, «в том числе, через молитву». В декрете подчеркивалось, что для получения индульгенции можно не идти в церковь.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться