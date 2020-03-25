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«Мистраль» VS коронавирус: Макрон объявил о «военной операции» против COVID-19

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Президент Макрон в военно-полевом госпитале в Мюлузе. 25.03.2020
Президент Макрон в военно-полевом госпитале в Мюлузе. 25.03.2020 REUTERS - POOL
RFI

Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером в среду, 25 марта, посетил военно-полевой госпиталь, развернутый для больных COVID-19 в городе Мюлузе (Эльзас). Департамент Верхний Рейн, самым крупным городом которого является Мюлуз, является одним их основных французских «очагов» распространения эпидемии коронавируса. После визита Макрон объявил о проведении операции Résilience с участием армии для борьбы с распространением коронавируса. В операции будут задействованы и вертолетоносцы класса «Мистраль».

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«Мы находимся в состоянии войны, и перед лицом пика эпидемии, я решил, по предложению начальника Генштаба, начать операцию Résilience («Стойкость»), отдельную (от операции) Sentinelle («Часовой»), в ходе которой продолжается борьба (военных) с терроризмом», — сказал президент. 

В рамках этой новой операции вертолетоносец Mistral будет отправлен в южную часть Индийского океана, а вертолетоносец Dixmude (тоже класс «Мистраль») — в зону Антильских островов-Гвианы, сообщил Эмманюэль Макрон.

В остальном президент обрисовал задачи армии пока только в общих чертах, отметив, что военные будут выполнять «санитарные, логистические и защитные» функции. Макрон подчеркнул, что новая операция с участием армии «будет посвящена оказанию помощи и поддержки населению, а также государственным службам в области материально-технического обеспечения и защиты» в борьбе с эпидемией.

Президент также призвал к «национальному единству» в борьбе с коронавирусом и пообещал серьезные финансовые вливания в здравоохранение.

Глава государства совершил визит в Мюлуз, чтобы «воздать должное медицинскому персоналу» и «продемонстрировать свою солидарность с регионом Гранд-Эст, который сильно страдает от COVID-19 с самого начала кризиса», — отметили в Елисейском дворце.

Приехав в госпиталь, президент первым делом надел медицинскую маску. Впрочем, никакого специального защитного костюма — ни белого, ни даже желтого цвета ему не предоставили. Сегодня Макрона вообще впервые с начала санитарного кризиса увидели в маске, отметило региональное издание L'Alsace.

Госпиталь, развернутый 23 марта на территории парковки, состоит из нескольких палаток, в которых установлены койки и реанимационное оборудование. Как отмечает Le Figaro, обслуживанием 30 пациентов в этом госпитале будут заниматься около ста человек. Он был создан для того, чтобы разгрузить местную больницу.

О развертывании госпиталя сообщил сам Эмманюэль Макрон в ходе обращения к французам 16 марта, когда объявлял о начале карантина в стране.

Президент тогда впервые заявил, что Франция теперь ведет «санитарную войну». 

Согласно последним данным, которые озвучил вечером в среду, 25 марта, руководитель Главного управления здравоохранения Минздрава Франции Жером Саломон, за минувшие сутки от последствий коронавируса в стране скончался 231 человек. Еще более трехсот попали в реанимацию. Всего в  больницах находятся 11539 заболевших COVID-19.

С начала кризиса от COVID-19 во Франции умер 1331 человек.

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