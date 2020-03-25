«Мистраль» VS коронавирус: Макрон объявил о «военной операции» против COVID-19

Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером в среду, 25 марта, посетил военно-полевой госпиталь, развернутый для больных COVID-19 в городе Мюлузе (Эльзас). Департамент Верхний Рейн, самым крупным городом которого является Мюлуз, является одним их основных французских «очагов» распространения эпидемии коронавируса. После визита Макрон объявил о проведении операции Résilience с участием армии для борьбы с распространением коронавируса. В операции будут задействованы и вертолетоносцы класса «Мистраль».

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«Мы находимся в состоянии войны, и перед лицом пика эпидемии, я решил, по предложению начальника Генштаба, начать операцию Résilience («Стойкость»), отдельную (от операции) Sentinelle («Часовой»), в ходе которой продолжается борьба (военных) с терроризмом», — сказал президент.

В рамках этой новой операции вертолетоносец Mistral будет отправлен в южную часть Индийского океана, а вертолетоносец Dixmude (тоже класс «Мистраль») — в зону Антильских островов-Гвианы, сообщил Эмманюэль Макрон.

В остальном президент обрисовал задачи армии пока только в общих чертах, отметив, что военные будут выполнять «санитарные, логистические и защитные» функции. Макрон подчеркнул, что новая операция с участием армии «будет посвящена оказанию помощи и поддержки населению, а также государственным службам в области материально-технического обеспечения и защиты» в борьбе с эпидемией.

Президент также призвал к «национальному единству» в борьбе с коронавирусом и пообещал серьезные финансовые вливания в здравоохранение.

Глава государства совершил визит в Мюлуз, чтобы «воздать должное медицинскому персоналу» и «продемонстрировать свою солидарность с регионом Гранд-Эст, который сильно страдает от COVID-19 с самого начала кризиса», — отметили в Елисейском дворце.

Приехав в госпиталь, президент первым делом надел медицинскую маску. Впрочем, никакого специального защитного костюма — ни белого, ни даже желтого цвета ему не предоставили. Сегодня Макрона вообще впервые с начала санитарного кризиса увидели в маске, отметило региональное издание L'Alsace.

Emmanuel Macron arrive sur le site de l'hôpital de campagne installé par l'armée sur le parking du centre hospitalier de Mulhouse. Le chef de l'État se voit remettre un masque avant de commencer la visite #AFP pic.twitter.com/3vgbBlO9gc — Agence France-Presse (@afpfr) March 25, 2020

Госпиталь, развернутый 23 марта на территории парковки, состоит из нескольких палаток, в которых установлены койки и реанимационное оборудование. Как отмечает Le Figaro, обслуживанием 30 пациентов в этом госпитале будут заниматься около ста человек. Он был создан для того, чтобы разгрузить местную больницу.

О развертывании госпиталя сообщил сам Эмманюэль Макрон в ходе обращения к французам 16 марта, когда объявлял о начале карантина в стране.

Президент тогда впервые заявил, что Франция теперь ведет «санитарную войну».

Согласно последним данным, которые озвучил вечером в среду, 25 марта, руководитель Главного управления здравоохранения Минздрава Франции Жером Саломон, за минувшие сутки от последствий коронавируса в стране скончался 231 человек. Еще более трехсот попали в реанимацию. Всего в больницах находятся 11539 заболевших COVID-19.

С начала кризиса от COVID-19 во Франции умер 1331 человек.

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