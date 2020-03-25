После введения карантина качество воздуха в парижском регионе улучшилось на 30%

С момента введения карантина во Франции качество воздуха в регионе Иль-де-Франс улучшилось на 30%. Об этом в среду, 25 марта, сообщает газета Le Monde. Главным образом, это резкое улучшение связано с сокращениями вредных выбросов от автомобилей и других видов транспорта.

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Le Monde ссылается на результаты исследования компании Airparif, опубликованные 25 марта. Согласно измерениям экспертов, в парижском регионе качество воздуха улучшилось на 20–30%. Специалисты сравнивали пробы воздуха, взятые с 16 по 22 марта, со средними показателями обычной мартовской недели.

Эксперты установили, что это улучшение вызвано снижением более чем на 60% уровня оксидов азота. Во вторник, 17 марта, он упал на 41%, а к пятнице — на 64%. Глава Airparif Карин Лежэ объясняет снижение резким сокращением автомобильного движения и авиасообщения. Эксперт отмечает, что интенсивность движения на дорогах снизилась на 70–90% — в городах такие показатели обычно фиксируются на территории парков. Кроме того, в Airparif констатировали снижение на 30% выбросов CO2. Напомним, аналогичную тенденцию эксперты NASA отмечали в Китае и Италии после введения карантина.

Однако специалисты подчеркивают, что содержание в воздухе мелких частиц, наиболее опасных для здоровья человека, не изменилось. Авторы исследования полагают, что их уровень поддерживается на прежнем уровне из-за продолжающейся сельскохозяйственной деятельности и из-за того, что отопительный сезон еще не завершился.

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