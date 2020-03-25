Французские дома престарелых опасаются катастрофы из-за COVID-19

Несмотря на повышенные меры безопасности, новый коронавирус «проник» в дома престарелых во Франции. Несколько десятков их резидентов скончались. В домах престарелых опасаются национальной трагедии и требуют от правительства обеспечить медицинскими масками всех сотрудников и постояльцев.

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Во Франции около семи тысяч домов престарелых для особо уязвимых пожилых людей, нуждающихся в посторонней помощи. Эти учреждения называют Ehpad. В них проживают порядка 600 тысяч человек. С 11 марта в рамках борьбы с распространением COVID-19 правительство запретило все визиты в Ehpad «до нового распоряжения». Однако вирус все же проник в некоторые из них, что обернулось трагедиями.

В коммуне Корнимон на востоке страны 20 резидентов дома престарелых скончались «возможно, в связи с COVID-19», сообщили в понедельник в местной префектуре и агентстве по здравоохранению. Первые случаи заражения в этом учреждении выявили в середине марта. Госпитализированы были трое резидентов и медработник. Еще двух сотрудников дома престарелых и одного постояльца, у которых заболевание протекало в легкой форме, изолировали.

Во Франции случаи заражения новым коронавирусом и летальные исходы зафиксировали и в других домах престарелых. В Ehpad в коммуне Тиз на востоке страны сообщили о 15 скончавшихся. В одном из парижских домов престарелых 16 летальных исходов и 81 случай заражения. О случаях смерти в домах престарелых от последствий коронавируса сообщали и в других департаментах.

Эти случаи пока не попадают в официальную статистику

Как отмечает проект CheckNews, эти случаи не попадают в официальную статистику смертности от COVID-19. В данных, которые каждый вечер оглашает минздрав, только случаи смерти в больницах. В агентстве по здравоохранению по столичному региону Иль-де-Франс объясняют это техническими сложностями: «очень сложно учитывать в реальном времени летальные исходы даже по больницам». А дома престарелых не связаны с больничной системой.

Некоторых заразившихся резидентов Ehpad госпитализируют, некоторые — остаются в доме престарелых. Руководитель нескольких домов престарелых во Франции Жан-Бернар Прим рассказывает, что в учреждения для пожилых людей могут доставлять кислород, но постояльцев в тяжелом состоянии не всегда госпитализируют, так как мест в отделениях реанимации не хватает.

Осложняет ситуацию и нехватка тестов на COVID-19. Не всех резидентов домов престарелых, даже у тех, у кого есть симптомы, тестируют. А без этого нельзя официально связать летальный исход с коронавирусом.

Заместитель министра здравоохранения Жером Саломон пообещал, что в ближайшие дни будет налажено ежедневное отслеживание летальных исходов, связанных с COVID-19, вне больниц.

Дома престарелых бьют тревогу

Показатель по смертности из-за COVID-19 среди пожилых людей с хроническими заболеваниями — порядка 15%. Сотрудники домов престарелых опасаются, что эпидемия может обернуться смертью ста тысяч резидентов Ehpad по всей стране, если не принять дополнительных мер. Отмечается, что вирус в дома престарелых чаще всего «приносят» сотрудники, не имеющие особых симптомов.

«Ношение хирургических масок всеми сотрудниками Ehpad, постояльцами и сиделками на дому нам кажется центральной мерой, чтобы избежать распространения вируса», — говорится в обращении к министру здравоохранения Оливье Верану. Учреждениям для пожилых людей требуется по полмиллиона масок в день. В минздраве говорят, что делается все возможное для обеспечения масками всех медработников.

Другие специалисты настаивают на более строгой изоляции, а также на обеспечении всех работников домов престарелых не только масками, но защитными костюмами и перчатками.

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