«Адская тюрьма»: как во Франции борются с домашним насилием во время карантина

Карантин, введенный в связи с эпидемией коронавируса, вынуждает уже половину человечества не выходить на улицу. Однако далеко не для всех собственный дом оказался самым безопасным местом. Во Франции около 200 000 женщин заперты в четырех стенах с жестокими сожителями. В этой беспрецедентной ситуации власти опасаются роста домашнего насилия и вместе со службами помощи предпринимают меры для защиты жертв.

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Звонки в службы помощи резко сократились

В Китае, где в декабре вспыхнула эпидемия коронавируса и карантин был введен еще в январе, количество жертв семейного насилия по сравнение с прошлым годом выросло втрое. Такие данные приводит бывший полицейский провинции Хубэй, создавший ассоциацию борьбы против насилия в семьях.

Во Франции, как и во многих других странах, опасаются роста домашнего насилия в контексте режима изоляции, когда из дома можно выходить только по уважительной причине и на ограниченное время. Из-за карантина во многих городах ассоциации больше не могут принимать жертв в офисах и пока что пытаются оказывать помощь по телефону. Некоторые работают круглосуточно. С 19 марта номер 3919 Национальной федерации солидарности женщин, которая предоставляет анонимную и бесплатную помощь жертвам насилия, оказался недоступен по причине перевода службы на дистанционную работу.

В начале этой недели французский министр по вопросам гендерного равенства Марлен Шьяппа сообщила, что служба возобновила работу.

Le ☎️3919 fonctionne.



Merci infiniment aux écoutantes @SolidariteFemme qui ont chacune pris une ligne en télétravail.



S’il vous plaît faites connaître le no aux femmes victimes de violences conjugales & ne faites pas d’appel «pour voir» cela encombre les lignes pour rien.



1/2 — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) March 23, 2020

Однако с момента объявления карантина количество звонков резко сократилось. Раньше ежедневно центры получали по 400 жалоб, а теперь не более сотни. О том, что звонить стали реже, говорят также психиатры и адвокаты. «Раньше мне звонили от 4 до 7 женщин, а с тех пор, как правительство объявило режим изоляции в связи с коронавирусом, звонков почти нет», — рассказала телеканалу France 24 парижский адвокат Дельфин Зугеби, которая специализируется на делах о домашнем насилии. Она, в частности, обеспокоена тем, что одна из ее клиенток уже несколько дней не подает вестей после того, как ее мужа вызвали в суд. На период карантина судебные слушания проводятся лишь по самым срочным делам и со строго ограниченным числом присутствующих.

Специалисты объясняют отсутствие жалоб не снижением уровня насилия, а тем, что жертвы просто не осмеливаются звонить в присутствии своих сожителей. «Иногда они звонят, заперевшись в ванной комнате, говоря шепотом, а то и вовсе прерывают разговор через несколько минут», — говорит сотрудница центра помощи жертвам насилия.

«Я ушла от него, иначе умерла бы уже 20 раз»

«Когда я узнала о карантине, то сразу же подумала о жертвах насилия, мужчинах и женщинах, которые оказались в четырех стенах со своими мучителями. Я представила эту адскую тюрьму. Это должно быть ужасно. К счастью, я ушла от него, иначе умерла бы уже 20 раз», — рассказала агентству France-Presse бывшая жертва домашнего насилия Морган Селиман.

На фоне строгих мер, введенных в период карантина, ассоциации призывают блюстителей порядка не спешить штрафовать женщин, оказавшихся на улице в одиночестве или с ребенком без разрешения, а прежде всего выяснить, не связано ли нарушение карантина с домашним насилием. В таком случае им будет оказана помощь. За последние два года власти увеличили количество специального жилья для жертв насилия на 12 000 единиц, однако мест все равно не хватает.

Работники социальных служб рекомендуют жертвам обращаться в полицию и жандармерию, позвонив на номер 17 или заполнив формуляр на специальном сайте. Бывают и случаи, когда это делают сами службы помощи, которые следят за ситуацией тех, кто к ним уже обращался прежде, но не имеет возможности выйти на связь. Им звонят с анонимных номеров, а у некоторых даже есть специальные телефоны, предоставленные службой помощи. Звонок с такого аппарата автоматически фиксируется как призыв о помощи.

В этой беспрецедентной ситуации, когда затруднен доступ к оперативной помощи, а жертвы насилия оказались наедине и в замкнутом пространстве со своими мучителями, власти и местные ассоциации призывают всех граждан проявить особую бдительность и солидарность, быть особенно внимательными в отношении соседей и в случае подозрительной ситуации звонить в соответствующие службы.

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