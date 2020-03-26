«Большая двадцатка» впервые собралась на саммит в формате видеоконференции

Лидеры двадцати крупнейших экономик мира собрались в четверг, 26 марта, на экстренный саммит, посвященный пандемии коронавируса. Впервые за всю историю саммит проходит по видеосвязи. Саммит проходит в закрытом для прессы режиме. Как пишет AFP, на этом настояла Саудовская Аравия, ответственная за организацию встречи в этом году.

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Одной из ключевых тем саммита должна стать пандемия коронавируса Covid-19 и борьба с ее последствиями для мировой экономики. Лидеры «двадцатки» должны выработать «глобальный и скоординированный ответ» пандемии, ее гуманитарным и экономическим последствиям, с таким призывом к участникам саммита выступил лидер председательствующей в этом году в G20 Саудовской Аравии король Салман.

Саммит «Большой двадцатки» объединяет 20 крупнейших мировых экономик, чей суммарный ВВП составляет три четверти от мирового ВВП, и в которых проживает две трети от всего населения планеты. Помимо двадцати постоянных участников в этому году для участия в саммите приглашены Испания, Иордания, Сингапур и Швейцария, а также руководители международных организаций.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по всему миру приблизилось к 500 тысячам. Более 21 тысячи заболевших скончались. Почти три миллиарда человек по всему миру оказались в частичной или полной изоляции в связи с пандемией. По прогнозам рейтингового агентств Moody’s, из-за пандемии суммарный ВВП «Большой двадцатки» сократится минимум на 0,5%.

Накануне саммита глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны «Большой двадцатки» оказать поддержку бедным и развивающимся странам, в первую очередь на Африканском континенте. МВФ и Всемирный банк призвали, в свою очередь, приостановить выплаты по кредитам бедных стран.

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