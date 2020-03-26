Во Франции навигационное приложение Waze перестало предупреждать о полиции на дорогах

Во Франции приложение Waze перестало предупрежать о полиции на дорогах

Для поощрения соблюдения карантинных мер популярное во Франции приложение для автомобилистов Waze отменило возможность предупреждать пользователей о расположении полицейских на дорогах.

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Через приложение Waze (купленное Google) многие французские автомобилисты отслеживают ситуацию на дорогах в реальном времени. Оно помогает подбирать оптимальные маршруты и предупреждать других пользователей, где расположены пункты полицейского контроля. Некоторые водители благодаря этому избегают полиции.

На фоне карантина Waze отменила во Франции возможность сообщать о расположении полицейских. Решение вступило в силу с 21 марта и носит временный характер, сообщил Le Monde представитель компании.

Ежемесячно по Франции этим приложением активно пользуются 14 миллионов человек. Приложение теперь напоминает всем пользователям, что садиться за руль в карантин можно только «по крайней необходимости». За неделю во Франции выписали 91 тысячу штрафов за нарушения карантинных мер.

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