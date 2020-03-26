Во Франции оценили возможный ущерб экономике от последствий коронавируса

Национальный институт статистики и экономических исследований (INSEE) опубликовал прогноз о возможных последствиях для экономики в связи с эпидемией коронавируса. Ограничения, связанные с коронавирусом, привели к тому, что экономическая активность во Франции снизилась на 35%. Если карантин продлится два месяца, французский ВВП по итогам года сократится на 6%, предупреждают эксперты.

Реклама Читать далее

В своих оценках Национальный институт статистики использовал данные, как напрямую полученные от предприятий и объединений предпринимателей, так и сравнил данные потребления электроэнергии, объем железнодорожных перевозок и количество транзакций по банковским картам.

Кризис затронет в первую очередь строительную отрасль, торговлю, туристический сектор, ж/д и авиакомпании, а также ресторанный бизнес. Кризис в экономике приведет к росту безработицы. Меньше других пострадает нерыночный сектор экономики: образование, услуги по уходу за детьми, спортивный сектор.

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон призвал французские предприятия, не затронутые ограничениями коронавируса, продолжать активность. Глава государства также пообещал, что ни одно предприятие не допустит банкротства ни одной компании из-за эпидемии.

Коронавирус уже нанес сильный удар по мировой экономике. Ограничительные меры в связи с пандемией затронули уже более двух миллиардов человек в 50 странах мира. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр сравнил последствия экономического шока от пандемии коронавируса с последствиями от мировой войны или «Великой депрессии» 1929 года.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться