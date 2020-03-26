Во Франции первый жандарм скончался от COVID-19

Во Франции первый жандарм стал жертвой COVID-19, сообщили 26 марта в Национальной жандармерии.

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Позже в жандармерии уточнили, что младший офицер скончался вечером 25 марта после резкого ухудшения состояния здоровья. Он был «изолирован из-за подозрения на COVID-19». По данным BFMTV, ему не сделали тест на коронавирус, а его состояние здоровья ухудшилось так быстро, что его не успели госпитализировать.

По информации AFP, 51-летний жандарм скончался в казарме города Мезон-Альфор в департаменте Валь-де-Марн. Умерший был женат. У него остались трое детей. В жандармерии выразили соболезнования семье младшего офицера и пообещали выяснить, кто мог контактировать с ним в казарме. Об обстоятельствах его заражения ничего не известно.

Жандармы, как и полицейские, следят во Франции за соблюдением карантина. Многие из них жалуются на нехватку защитных масок.

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