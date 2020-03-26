Во французских больницах за сутки от COVID-19 скончались 365 человек

Во Франции зафиксировали наивысший показатель по числу смертей от COVID-19 за сутки

Во Франции за минувшие сутки в больницах скончались 365 человек, заразившихся новым коронавирусом. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил замминистра здравоохранения Жером Саломон. С начала эпидемии во Франции от COVID-19 умерли 1696 человек.

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Во Франции зафиксировали наивысший показатель по числу летальных исходов от коронавирусной инфекции за сутки. Накануне министерство здравоохранения сообщило о смерти 231 пациента с COVID-19.

Речь идет о скончавшихся в больницах. В эту статистику не входят возможные новые летальные исходы, например, в домах престарелых. В ближайшее время во Франции сменят методику учета, включив в статистику летальные исходы вне больниц.

Среди скончавшихся за последний день в столичном регионе — девочка 16 лет, сообщил Жером Соломон. В реанимации к вечеру четверга находятся 3375 пациентов. Треть их них — младше 60 лет. С начала эпидемии во Франции выявили более 29 тысяч случаев заражения.

Жером Саломон сообщил и хорошие вести. Почти пять тысяч пациентов с COVID-19 во Франции выздоровели и выписаны из больниц. Накануне таких было 3900 человек.

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В мире число людей, у которых был выявлен новый коронавирус, превысило в четверг 500 тысяч человек. Об этом говорят подсчеты, сделанные 26 марта агентствами AFP и Reuters, а также американским университетом Джона Хопкинса.

В странах Евросоюза, а также Великобритании, Норвегии, Швейцарии и Исландии число подтвержденных случаев заболевания превысило 275 тысяч человек. Более 22 тысяч человек в мире умерли от COVID-19. В европейских странах жертв коронавируса уже более 15 тысяч, сообщило в четверг агентство France-Presse.

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