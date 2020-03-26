Первый медицинский поезд с пациентами с коронавирусом отправился из Страсбурга

Переоборудованный под медицинские цели скоростной поезд TGV доставит в четверг, 26 марта, первых пациентов с коронавирусом из переполненных больниц Эльзаса в медучреждения других регионов Франции. Накануне об этом объявил президент Эмманюэль Макрон.

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Первым рейсом в двухэтажном поезде из пяти вагонов будут размещены 20 пациентов. Их распределят по больницам региона Земли Луары, на западе Франции, в города Анже, Нант и Ле Ман. По словам министра здравоохранения Оливье Верана, эта первая подобная транспортировка в Европе больных с коронавирусом.

Эльзасский регион на востоке Франции — один из регионов с наибольшим числом зараженных коронавирусом. Он уступает только столичному региону Иль-де-Франс. Тяжелобольных французских пациентов с Covid-19 ранее согласились принять соседние Германия и Люксембург. Накануне в регионе побывал президент Макрон, он посетил военный госпиталь в городе Мюлуз, развернутый 23 марта для пациентов с коронавирусом.

По данным министерства здравоохранения на 25 марта, во Франции было диагностировано в общей сложности более 25 тысяч случаев заражения Covid-19. 11,5 тысяч человек находятся в больницах, в том числе 2817 — в реанимации. С начала эпидемии скончался 1331 человек. Почти четыре тысячи человек выздоровели.

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