Президенты России и Франции обсудили по телефону борьбу с коронавирусом

Президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин провели в четверг, 26 марта, телефонные переговоры. Как сообщают в Кремле, разговор состоялся по инициативе французского лидера и завершился перед самым началом экстренного саммита «Большой двадцатки», который в этом году проходит по видеоконференции.

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Пресс-служба российского президента рассказала, что лидеры двух государств «обменялись мнениями о ситуации вокруг пандемии коронавируса» и «проинформировали друг друга о мерах по противодействию распространению этой инфекции» и минимизации негативных последствий. Также «обсуждались условия для транспортировки медицинских средств и оборудования».

В Елисейском дворце о подробностях разговора пока не сообщили.

По последним данным, во Франции в общей сложности диагностировано более 25 тысяч случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии скончался 1331 человек. В России официально подтверждены 840 случаев заражения. Минздрав России сообщил о смерти двух пациентов от последствий Covid-19.

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