Более миллиона парижан и жителей столичного региона уехали накануне введения карантина

1,2 миллиона жителей Парижа и столичного региона Иль-де-Франс уехали в провинцию в дни, предшествовавшие введению тотального карантина. Об этом в пятницу, 27 марта, пишет издание Le Monde, со ссылкой на данные крупнейшего оператора мобильной связи во Франции, компании Orange, которая проанализировала перемещения абонентов мобильных сетей.

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16 марта, в день, когда Эмманюэль Макрон объявил о в введении на территории всей страны карантина, вокзалы французской столицы были переполнены парижанами, пожелавшими переждать период изоляции на «дачах» и у родственников в провинции. Спустя неделю Orange проанализировал изменения в геолокации клиентов мобильных сетей.

Согласно данным подключений к антеннам мобильной связи, в период с 13 по 20 марта столичный регион покинули 1,2 миллиона жителей, что соответствует 17% населения. Также в Париже стало на 100 тысяч меньше туристов. Одновременно число пользователей мобильной связи в провинции резко возросло. Например, население популярного французского курорта Иль-де-Ре у Атлантического побережья выросло на 30%.

Как подчеркивают в компании Orange, данные о перемещениях французов анонимизированы. Само исследование проводилось по заказу французских властей, его результаты переданы в префектуры полиции, в управление парижских больниц и Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований. Это позволит понять как перераспределить ресурсы больниц в каждой из зон и предугадать новые очаги эпидемии.

В России также, после того как президент Путин объявил неделю с 28 марта нерабочей, резко выросли бронирования гостиниц в Сочи. После этого 27 марта правительство России поручило приостановить работу гостиниц, санаториев и любых других курортных объектов до 1 апреля.

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