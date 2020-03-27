Во Франции власти разрешили прописывать гидроксихлорохин при COVID-19

Правительство Франции официально разрешило прописывать гидроксихлорохин (Плаквенил) при коронавирусной инфекции. Об этом говорится в декрете, обнародованном 26 марта.

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«Гидроксихлорохин и комбинация лопинавир/ритонавир могут назначаться, отпускаться и приниматься под ответственность врача» при COVID-19, — говорится в декрете. Эти препараты пациенты могут принимать в больницах или по назначению врача в домашних условиях.

Плаквенил и другие препараты на основе гидроксихлорохина аптеки могут выдавать только по рецепту. Чтобы избежать дефицита во Франции, экспорт лекарств, содержащих комбинацию антиретровирусных лопинавира/ритонавира и гидроксихлорохина, запрещен.

Гидроксихлорохин — старый антималярийный препарат, который прописывают также при ревматоидном артрите, системной красной волчанке, заболеваниях кожи, вызванных солнечным светом. «Плаквенил» производит французская фармкомпания Sanofi. Лопинавир и ритонавир используют для лечения ВИЧ.

На сегодняшний день нет лекарств с доказанной эффективностью для лечения COVID-19. Сравнительную эффективность гидроксихлорохина показал опыт в китайских больницах и небольшое исследование во Франции. При лечении COVID-19 за использование «Плаквенила» агитирует известный французский врач-инфекционист, глава Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе Дидье Раульт. Некоторые врачи во Франции еще до появления правительственного декрета начали прописывать «Плаквенил» пациентам с COVID-19.

Однако ряд специалистов настаивают, что эффективность гидроксихлорохина не доказана. Врачи опасаются, что люди массово займутся самолечением и будут принимать препарат, подвергая опасности свое здоровье.

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