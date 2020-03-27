Во Франции карантин усложнил жизнь наркоторговцам и их клиентам

Карантин, закрытие границ и проверки на улицах оказали влияние и на наркотрафик. Во Франции вот уже 10 дней наблюдается падение оборота запрещенных веществ. Однако черный рынок уже начал адаптироваться к новым ограничениям, сообщают французские СМИ.

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Из-за карантинных мер вся цепочка наркотрафика оказалась фактически парализованной. «Обидно, что коронавирусу удалось то, что не удалось нам», — признается в интервью Le Monde высокопоставленный сотрудник полиции, специалист по борьбе с оборотом наркотиков.

«Пока продолжают распродавать уже существующие запасы (наркотиков), но люди перемещаются намного реже, не ходят к точкам продаж», — объясняет представительница отдела по борьбе с оборотом наркотиков по Парижу Виржини Лаэ.

Она подтверждает кризис на рынке запрещенных веществ. На территории Франции производят наркотики очень мало, а международнвй трафик практически остановлен. Закрытие портов и аэропортов препятствует прибытию кокаина из Латинской Америки. Что касается гашиша, кризис наблюдается уже несколько месяцев из-за перебоев поставок из Марокко и полицейских облав. Цены на гашиш выросли почти в два раза, а его качество плохое, отмечают в полиции.

На цены влияет и то, что многие решили запастись наркотиками перед самоизоляцией. Глава уголовной полиции в интервью Sud-Ouest подтвердил, что наркопотребители закупились впрок запрещенными веществами. «Это как с макаронами в супермаркетах», — говорит он. В полиции не исключают возникновения дефицита на преступном рынке.

Благодаря строгому ограничению на передвижения полиция отныне может оказывать более сильное давление на клиентов наркодилеров, а значит и на спрос. Хотя в полиции опасаются, что оставшиеся без доходов торговцы наркотиками «переквалифицируются» и займутся ограблениями.

Однако, как отмечает France 3, наркоторговцы и их клиенты уже адаптируются к карантину. Полицейский на условиях анонимности рассказал каналу, что точки продаж меняют местоположение. Человек может выйти за продуктами, а на обратном пути встретиться со своим поставщиком. Тут нужна пунктуальность. В Италии, например, констатируют, что наркоторговля перекочевала из публичных мест (парков и площадей) в очереди в супермаркетах или к аптекам, куда еще можно выходить. В целом «коллективные» точки продаж сменяются на «индивидуальные». Усилилась и «уберизация» наркотрафика»: наркотики доставляют на дом. В социальных множество таких предложений.

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