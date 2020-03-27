Во Франции от Covid-19 умерла 16-летняя девушка — у нее не было патологий и хронических заболеваний.

16-летняя Жюли А. из департамента Эсон умерла в парижской больнице Некер в ночь со вторника на среду, 26 марта, от последствий коронавирусной инфекции. Она стала первой несовершеннолетней жертвой Covid-19 во Франции. У девушки не было никаких проблем со здоровьем. «Пора перестать думать, что этот вирус опасен лишь для пожилых людей», — заявили родные девушки.

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На прошлой неделе у школьницы появился небольшой кашель, который она лечила сиропом, травами и ингаляциями. В субботу Жюли начала испытывать трудности с дыханием. «Небольшие. Ей было тяжело перевести дух», — рассказала Сабин, мать Жюли в интервью AFP.

В понедельник маленькая одышка превратилась в приступы кашля. Мать отвезла Жюли к врачу. Терапевт констатировал «значительную дыхательную недостаточность». Прямо в кабинет он вызвал бригаду скорой помощи. Но вместо скорой приехали пожарные (во Франции пожарные также оказывают первую медицинскую помощь, прежде всего при несчастных случаях. — RFI).

Пожарные появились на пороге медицинского кабинета в защитных костюмах, масках и перчатках. «Мы оказались в четвертом измерении», — говорит Сабин в интервью AFP. Девушку доставили в ближайшую больницу в коммуне Лонжюмо (Longjumeau) в департаменте Эсон, где ей сделали тест на коронавирус.

Из Лонжюмо Жюли транспортировали в парижскую детскую больницу Некер в ночь с понедельника на вторник. Там ей сделали еще два теста на Covid-19. Во вторник девушку перевели в реанимацию. Во второй половине дня Жюли пожаловалась матери на боли в сердце.

Два последних теста на Covid-19 оказались отрицательными. Родные вздохнули с облегчением. Медсестры перестали приходить в палату к Жюли в защитных костюмах. Сабин уехала домой, пообещав вернуться на следующее утро.

Поздно вечером женщине перезвонили из больницы Некер и сообщили, что первый тест, сделанный в больнице Лонжюмо, дал положительный результат, а состояние Жюли ухудшилось и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Застать дочь живой Сабин не успела. В больницу она около часа ночи приехала вместе со своей второй дочерью Манон, когда Жюли уже умерла. Врачи объяснили Сабин и Манон, что Жюли они видят в последний раз, ее тело перевезут в морг, а через несколько дней похоронят в закрытом гробу — таков протокол, действующий во время эпидемии. Вещи Жюли забрать тоже не разрешили — они должны быть сожжены. Сабин удалось сохранить лишь крестильную цепочку и браслет.

Прощальную церемонию в условиях карантина проводить запрещено, а на похоронах могут присутствовать лишь 10 человек. Семье пришлось делать выбор — кого приглашать.

Как пишет Le Parisien, в лицее, где училась Жюли, ее одноклассники собираются сделать небольшой мемориал и провести шествие в память об умершей девушке — 4 мая, когда закончится карантин, надеются школьники.

«Пора перестать думать, что этот вирус опасен лишь для пожилых людей», — говорит сестра Жюли Манон в интервью Le Parisien.

Замминистра здравоохранения Франции Жером Саломон, объявивший о смерти Жюли вечером в четверг, заявил, что школьница стала жертвой тяжелой формы вируса, которая крайне редко бывает у молодых людей.

Ранее от Covid-19 в Ницце умер 28-летний мужчина. Он перенес операцию по удалению спинномозговой грыжи и в качестве болеутоляющего принимал ибупрофен. По мнению врачей, использование противовоспалительных препаратов способствовало ухудшению симптомов коронавируса и привело к смерти.

По данным на 27 марта, жертвами Covid-19 во Франции стали 1696 человек. За последние сутки умерли 365 человек. Премьер-министр страны Эдуард Филипп заявил в пятницу, 28 марта, что Францию «захлестывает высокая волна эпидемии» и что предстоящие дни будут «крайне трудными».

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