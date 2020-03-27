Во Франции продлили карантин как минимум до 15 апреля

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в пятницу, 27 марта, объявил о продлении карантина во Франции по меньшей мере до 15 апреля.

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Ранее Эмманюэль Макрон объявил о двухнедельном карантине со вторника, с 17 марта. Таким образом, карантин продлен на две недели.

«По итогам 10 дней карантина ясно, что волна эпидемии только начала подниматься. Несколько дней назад она накрыла регион Гранд-Эст. И надвигается теперь на Иль-де-Франс и О-де-Франс», — заявил Эдуар Филипп.

Во Франции пока будут сохраняться действующие ограничения на выход из дома и штрафы для нарушителей, отметил премьер. По его словам, карантин может быть продлен, если того потребует эпидемиологическая ситуация.

Научный совет, с которым консультируется правительство, ранее оценил в шесть недель продолжительность карантинных мер, необходимую для сглаживания последствий эпидемии.

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