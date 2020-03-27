Как во Франции коронавирус сказал «нет» свадьбам

Они собирались сказать друг другу «да» и уже пригласили более сотни гостей, даже заказали кольца с гравировкой даты свадьбы, но, увы, праздник откладывается. Из-за санитарного кризиса во Франции по решению правительства отменены любые собрания, в том числе и все свадебные церемонии. Как пары, гости и ивент-агентства переживают этот «несвадебный переполох»?

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Свадьба без объятий и поцелуев

В жизни французской пары Жюли и Кена 11 апреля должно было стать одним из самых счастливых дней. Они планировали свадьбу и пригласили 120 гостей. «Мы готовились к этому торжеству полтора года. Уже купили наряды, заказали украшение зала, диджея, даже получили обручальные кольца с гравировкой даты свадьбы», — рассказывает 34-летняя Жюли.

В первых числах марта некоторые зарубежные гости выразили опасения, что, возможно, не смогут приехать на свадьбу. Затем одни мэрии начали сообщать, что отменяют церемонии, другие решили проводить их исключительно в присутствии пар и свидетелей. Именно такой камерный формат бракосочетания парижская мэрия предложила Жюли и ее возлюбленному.

«Свадьба без объятий и поцелуев — это не свадьба. Наши родители не смогли бы присутствовать, мы должны были стоять друг от друга на расстоянии метра. Мы решили отказаться от такой церемонии, тем более что диджей, ресторан, служба декорации — все отменили наши заказы», — рассказывает в растерянности Жюли.

Если до недавнего времени у пар был хоть какой-то выбор — отменять свадьбу или проводить ее в узком кругу с соблюдением строгих правил — то 21 марта правительство Франции объявило о полном запрете проведения свадебных церемоний. Редчайшие исключения могут быть сделаны в отношении военных, которых срочно призывают в зону боевых операций.

Источник в мэрии 11-го округа Парижа сообщил, что до 15 апреля отменены все церемонии, предупредив о возможной отмене и тех, кто подаст заявку на регистрацию брака в период до 30 апреля.

«Пусть это будет частью нашей истории»

Для агентств свадебный сезон, похоже, завершился, не начавшись. Во Франции, где каждый год более 200 000 пар вступают в брачный союз, свадебный сезон приходится на начало весны.

«У нас в контракте прописаны форс-мажорные обстоятельства и есть условия, при которых мы возвращаем деньги клиентам. Но я никогда не могла подумать, что во Франции форс-мажором могла бы стать пандемия. Я уже 16 лет работаю в этой сфере, и в моей практике такая ситуация сложилась впервые. У нас только до середины июня запланированы 14 свадеб, и все те, что до мая, уже отменены», — рассказывает ивент-менеджер Франсуаза, которая работает во французской столице и парижском регионе. Ее агентство перешло на дистанционную работу, которая, впрочем, свелась больше к аннулированию услуг, чем планированию свадеб. Обеспокоенность работников ивент-сектора вполне можно понять, если учесть тот факт, что французы в среднем тратят около 15 000 евро на церемонию, а большинство бракосочетаний приходится на период с начала весны и до концы лета.

Если власти решат следовать рекомендациям Научного совета при правительстве ( о продлении карантина еще на шесть недель), то свадеб может не быть как минимум до середины мая. По словам менеджера, многие клиенты, у которых свадьбы запланированы на вторую половину лета, тоже опасаются отмены, но агентство пока не спешит их отменять, ориентируясь на постановления правительства.

Смириться с отменой свадьбы, подготовка к которой шла больше года, психологически очень сложно. Жюли и Кен не скрывают своего разочарования и растерянности. Им, как и тысячам других пар, приходится думать о том, на какую же дату переносить свадьбу. В мэрии им ничего не отвечают, в агентстве тоже не могут сориентировать, но в июле и августе многие из приглашенных уже запланировали отпуска, которые, впрочем, тоже могут оказаться под угрозой.

«Если и получится все переиграть на вторую половину лета, то на праздник уже не соберутся все 120 приглашенных, — сожалеет Жюли. — Мы с Кеном уже морально подготовились к тому, что свадьба может быть в 2021 году. Почему бы не 11 апреля, тем более, что и дата выгравирована на обручальных кольцах. Так что сохраним их до лучших времен, и пусть это будет частью нашей истории».

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