Карантин на улице: как мигранты и бездомные переживают эпидемию коронавируса

Эпидемия коронавируса и всеобщий карантин во Франции тяжелее всего отразились на положении самых незащищенных групп населения, в том числе на бездомных и мигрантах. Правозащитники призывают государство к срочным мерам. О том, как эпидемия повлияла на работу гуманитарных НКО и жизнь их подопечных, Русской службе RFI рассказали представители неправительственных организаций, занимающихся помощью мигрантам и бездомным.

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Изоляция в палатке

Десятки, если не сотни тысяч людей, несмотря на эпидемию остаются каждый день на улице. Их не штрафует полиция, хотя у них нет обязательной справки для выхода из дома. Их 150 тысяч — по данным Национального института статистики и экономических исследований, 250 тысяч — по оценке правозащитников. У этих людей нет дома. Одинокие бездомные на улицах французских городов и «нелегальные мигранты», сотнями ютящиеся в палаточных лагерях без доступа к воде и туалету, оказались первыми забытыми в момент прихода эпидемии.

«Эти люди на улице, они как будто невидимы. Не проводится практически никаких исследований, которые могли бы дать нам точные цифры», — говорит представитель международной неправительственной гуманитарной организации «Врачи мира» Луи Барда. Однако на фоне тотального карантина, когда улицы городов опустели, оставшихся на улицах бездомных не замечать стало невозможно. Когда президент Франции призвал сограждан остаться дома, сразу несколько правозащитных организаций обратились к властям с требованием срочных мер, чтобы предотвратить санитарную катастрофу.

Особое беспокойство у правозащитников вызывает ситуация в стихийных лагерях для беженцев, где сотни человек живут в антисанитарных условиях. «Все эти люди и так уже в очень уязвимом положении, а в нынешней ситуации их положение — еще более отчаянное и опасное, — говорит глава Национального союза некоммерческих и неправительственных организаций в секторе социальной политики и здравоохранения (UNIOPSS) Жером Вуатюрье. — Около 70% жителей этих стихийных лагерей не имеют доступа к воде и вынуждены ее набирать из пожарных гидрантов».

Около 500 мигрантов живут в палаточном лагере Кале на севере Франции Philippe HUGUEN / AFP

Самые крупные подобные лагеря находятся на северном побережье Франции — в городах Кале и Гранд-Сент (департамент Па-де-Кале), откуда мигранты пытаются любыми способами перебраться в соседнюю Великобританию. «В Кале их около 500 человек, они живут маленькими группами в палатках, в городе Гранд-Сент около 400 человек живет в ангарах», — говорит представитель ассоциации помощи мигрантам

Клер Мило.

Правозащитники написали открытое письмо префекту департамента Па-де-Кале, призвав к срочным мерам в связи с эпидемией коронавируса. В ответ префектура распорядилась расклеить информационные афиши о жестах предосторожности в связи с коронавирусом, а также регулярно пополнять запасы мыла. «Префект Кале очень доволен собой, потому что привез цистерну мыла. Но эта цистерна на один кран с водой. То есть, на 400 человек один кран с водой, чтобы мыть руки „очень-очень регулярно“, не имея душа, не имея туалета», — возмущается Клер Мило.

Пока по информации гуманитарных организаций, работающих в Кале, ни одного случая коронавируса в лагерях беженцев не зафиксировано. Однако и тесты на коронавирус там никто не проводил. «Естественно, нет никакой возможности ежедневно проверять каждого из них в отдельности, — признает правозащитница. — Там нет никакого учета, они там находятся в абсолютно нелегальном статусе. Но когда кто-то заболевает, то связывается с медицинской службой. Мы даем людям советы быть очень внимательными к вопросам гигиены, регулярно мыть руки».

Временные меры

Еще один большой лагерь мигрантов находился в парижском пригороде Обервилье. Спустя несколько дней после того, как президент Эмманюэль Макрон призвал французов к самоизоляции, организация «Врачи мира» сообщила о том, что вокруг лагеря выставили полицейский кордон, запретив мигрантам покидать территорию. После критики правозащитников 24 марта полиция провела эвакуацию лагеря в Обервилье, более 700 его обитателей были расселены во временные центры для беженцев.

«Хорошая новость в том, что сейчас этих людей оттуда эвакуировали, — подтверждает представитель „Врачей мира“ Луи Барда. — Эти люди там находились в совершенно неприемлемых условиях, нарушающих фундаментальные права человека, в условиях антисанитарии и без доступа к воде, к туалетам. И это у самых границ Парижа. Кульминацией стала ситуация, которую мы видели на прошлой неделе, когда силы правопорядка загнали всех обитателей внутрь лагеря, запретив выходить за его периметр. И это было уже каким-то преступлением запирать там людей».

В Каннах под временный центр для бездомных переоборудовали часть Дворца фестивалей, в котором в мае обычно проходит Каннский кинофестиваль REUTERS - ERIC GAILLARD

Однако, несмотря на эвакуацию лагеря, поводы для беспокойства остаются, предупреждает правозащитник. «В первую очередь в связи с тем, что людей поселили в спортзалах, где непонятно как соблюдать меры предосторожности, рекомендованные при эпидемии. Лучшим решением было бы поселить их в интернатах, в отелях, где они бы жили маленькими группами, а не все вместе, — говорит Барда. — Второй повод для беспокойства — это что будет дальше с людьми, как будет обеспечиваться их содержание, будет ли централизованное питание, и что случится, когда карантин закончится, вернутся ли они на улицу?».

Гуманитарные организации Кале также рассчитывают на скорую эвакуацию «джунглей». Местная префектура пообещала до конца недели переселить их обитателей во временные центры. Однако правозащитники опасаются, что сами мигранты не захотят уезжать с побережья. «Все ассоциации надеются на эту эвакуацию, но необходимо, чтобы она прошла успешно, — говорит Клер Мило. — Для этого она не должна быть насильственной, их не должны увозить за сотни километров. Такое происходило не раз за последние годы, но каждый раз это заканчивается тем, что, спустя пару дней, половина возвращается обратно. Мы хотим, чтобы все происходило с соблюдением человеческого достоинства, чтобы их не заперли как в тюрьме. Нужно, чтобы людям объяснили, куда их везут. Они не согласятся уезжать куда-то далеко от побережья, потому что в конечном счете их цель — уехать в Великобританию».

Защитники без защиты

Под временные приюты для мигрантов и бездомных мэрия французской столицы выделила 14 муниципальных спортзалов, а министерство жилищного хозяйства приступило к реквизиции отелей. Однако из 14 спортзалов, отданных под центры для беженцев, пока открыться смогли только четыре. Власти объясняют это нехваткой персонала.

«Проблема не только в помещениях, а еще и в отсутствии персонала, которая во многом вызвана тем, что людям не дают средств для нормальной безопасной работы, — подтверждает Луи Барда из „Врачей мира“. — У нас появились места для размещения людей, которые могли бы использоваться, но сейчас стоят пустыми». Многие сотрудники государственных центров социальной помощи и неправительственных гуманитарных организаций прибегли к праву отказа от работы из-за опасений за свое здоровье.

«Можно понять сотрудников и волонтеров, которые отказываются сейчас выходить на работу в таких условиях, — говорит Жером Вуатюрье из UNIOPSS. — Первым делом, нужно защитить персонал центров по приему бездомных. Сотрудникам необходимо выдать маски и антисептический гель. Нужно предпринять меры по присмотру за детьми сотрудников таких центров, чтобы родители могли нормально работать».

Прохожие на фоне плаката "Оставайтесь дома" в Ницце. 22 марта 2020 г. REUTERS - ERIC GAILLARD

Еще труднее приходится маленьким ассоциациям, где основную работу выполняют волонтеры, которыми очень часто являются люди пенсионного возраста. «Зачастую такие ассоциации как наша, существуют, в первую очередь, благодаря участию пенсионеров, то есть, той возрастной категории, которой рекомендуют оставаться дома, — рассказывает Клер Мило из Salam Nord. — У всех есть свои причины для беспокойства, и мы не можем обязать людей идти туда, куда они не хотят идти. Наша ассоциация — это исключительно волонтеры, у нас нет сотрудников на зарплате».

Незащищенность персонала одна из ключевых проблем нынешнего санитарного кризиса. Из-за сокращения штата сотрудников, НКО вынуждены сокращать и самую необходимую помощь. «Сейчас огромная проблема с раздачей еды, количество точек резко сократилось, — говорит Жером Вуатюрье. — Мы пытаемся решить эту проблему распределяя „талоны на питание“, чтобы люди могли пойти в магазин и самостоятельно купить себе какие-то продукты».

Маленьким ассоциациям, как Salam Nord, и вовсе приходится приостанавливать свою деятельность. «В Кале нам пока что еще удается продолжать работу, раздачу еды, прежде всего, а в Гранд-Сенте нам пришлось все остановить, — говорит Клер Мило. — Нас осталось только двое, а вдвоем мы не в состоянии готовить еду и проводить раздачу на 300–400 человек».

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