На Эйфелевой башне высветят слова благодарности всем мобилизованным на борьбу с коронавирусом

Эйфелева башня, как и другие парижские достопримечательности, закрыта для посетителей с 13 марта.

Мэрия Парижа выразит признательность от имени парижан всем тем, кто участвует в борьбе с эпидемией коронавируса. Для этого на главной достопримечательности французской столицы каждый вечер будут высвечивать слова благодарности и напоминание о необходимости соблюдать самоизоляцию.

Реклама Читать далее

В коммюнике мэрии говорится, что таким образом город выражает благодарность «персоналу медицинских учреждений и скорой помощи, полицейским, жандармам, пожарным, работникам городских служб, спасателям, солдатам, кассирами и продавцам продуктовых магазинов, дворникам, курьерам, волонтерам, а также всем парижанам и парижанкам, мобилизованным против эпидемии Covid-19».

По данным на вечер, 26 марта, во французских больницах скончались 1696 человек с диагнозом коронавируса. В реанимации к вечеру четверга находились 3375 пациентов. Треть их них — младше 60 лет. Самой младшей погибшей от Covid-19 было 16 лет.

Эйфелева башня, как и другие парижские достопримечательности, закрыта для посетителей с 13 марта.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться