С начала эпидемии во Франции от COVID-19 умерли почти 2000 человек

Число подтвержденных случаев COVID-19 во Франции приблизилось к 33 тысячам человек.

За минувшие сутки еще 299 человек скончались во французских больницах от коронавирусной инфекции, сообщил в пятницу вечером, 27 марта, ежедневную статистику эпидемии замминистра здравоохранения Франции Жером Саломон. В реанимации находится почти 3800 человек. Число подтвержденных случаев COVID-19 приблизилось к 33 тысячам человек.

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С начала эпидемии от COVID-19 во Франции умерли не менее 1995 человек. По словам профессора Саломона, общее число подтвержденных случаев заболевания выросло до 32 964.

С диагнозом COVID-19 в стране сейчас госпитализировано 15 732 человек. Из них в тяжелом состоянии в реанимации находится 3787 (за сутки в отделениях интенсивной терапии прибавилось более 400 пациентов).

С начала эпидемии выздоровели и были выписаны из больниц почти 5700 пациентов, перенесших COVID-19.

Накануне, вечером 26 марта, французский минздрав сообщал о гибели за сутки 365 человек, зараженных коронавирусной инфекцией.

Карантин во Франции до 15 апреля и 260 000 штрафов

В эту пятницу премьер-министр Франции объявил о продлении всеобщего карантина, введенного 17 марта, еще на две недели — до 15 апреля.

Запрет на выход из дома (кроме как по ограниченному набору причин и со специальным формуляром) карается штрафом 135 евро (1500 евро — в случае рецидива). С начала карантина стражи порядка провели более 4 миллионов проверок и выписали 260 000 штрафов, сообщило в пятницу вечером МВД Франции.

Ведомство также отчиталось о выделении полицейским и жандармам 800 000 защитных масок, а также о получении в ближайшие дни миллиона масок, заказанных за рубежом. Ранее полицейские профсоюзы неоднократно угрожали властям тем, что призовут стражей порядка прекратить проверки граждан, если всему личному составу не будут предоставлены средства индивидуальной защиты.

Коронавирус: ситуация в Европе

В странах Евросоюза и соседних с ними Великобритании, Швейцарии, Норвегии и Исландии число зараженных новым коронавирусом в пятницу превысило 300 000 человек. Таковы результаты подсчетов, проводимых агентством France-Presse и американским университетом Джона Хопкинса. Число умерших приближается к 18 300. Во всем мире жертв пандемии уже порядка 26 000, согласно данным на эту пятницу (заболевших — более 566 тысяч).

Наиболее трагической ситуация остается в Италии (почти 86 500 инфицированных и 9134 умерших, рекордный рост смертности за последние сутки — 969 новых жертв эпидемии) и Испании (более 64 000 заболевших, 4858 летальных исходов болезни).

В Германии с диагнозом COVID-19 — порядка 49 000 заболевших.

США — рекордная смертность за сутки

От коронавирусной инфекции за сутки в США скончалось 345 человек, сообщает университет Джона Хопкинса. Общее число жертв эпидемии в стране выросло до 1475. Подтвержденных случаев заболевания уже больше 97 тысяч. За одни лишь прошедшие сутки число пациентов с диагнозом COVID-19 в Соединенных штатах увеличилось на 18 000!

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