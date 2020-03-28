«Билет стоит 16 тысяч долларов»: коронавирус помешал 20 тысячам французов вернуться из-за границы

20 тысяч французских граждан не могут вернуться в страну из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает в субботу, 28 марта, Franceinfo. Как пишут СМИ, французы, оказавшиеся в тяжелой ситуации за границей, жалуются на недостаточное содействие со стороны министерства иностранных дел. Во внешнеполитическом ведомстве сообщают, что с начала кризиса помогли более чем ста тысячам человек вернуться домой.

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По данным газеты Le Monde, сотрудники консульств и посольств просят французов заплатить за авиабилеты во Францию. Однако часть рейсов, предложенных дипломатами, отменяется в последний момент, а тарифы сильно превышают обычные для этих направлений цены.

«Я не могу вернуться, если, конечно, не продам почку, — отметила студентка университета в Новой Зеландии Адель в интервью французскому изданию 20 minutes. — Рейсы не отменили, но билеты стоят 16 тысяч долларов (8 652 евро)».

Как уточняют журналисты, некоторые французские учебные заведения, студенты из которых отправились за границу по программе обмена, оказывают финансовую помощь для оплаты билетов. Еще 500 евро учащимся, которые не могут вернутся домой, выделяет часть регионов — к примеру, Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Однако деньги предлагают не всем французским студентам.

Как утверждают собеседники Le Monde, когда будут организованы специальные рейсы, которые должны вывезти оставшихся путешественников во Францию, в посольствах не сообщают. «У меня отменили два билета, и мне, скорее всего, никогда не вернут за них деньги. Я жду спецрейс, за который мне придется заплатить. И живу я сейчас на свои деньги», — рассказал газете 20-летний француз, находящийся в Индии. Отметим, что в созданной в Facebook группе французов, заблокированных в Индии, в эту субботу, 28 марта, пользователи пишут о полученных от посольства сообщениях об ожидающихся рейсах, в частности, в понедельник 31.

Французские власти признают, что возвращение более чем ста тысяч человек из-за границы вызывает трудности у МИДа. «Это ужасная проблема», — отметила в эфире радиостанции Europe 1 депутат от партии «Вперед, Республика!» Анн Жанте.

Как признают представители МИД, в особо сложной ситуации оказались французы в Австралии. Большая часть молодых путешественников уезжает туда по визе, позволяющей работать и путешествовать одновременно. Из-за эпидемии коронавируса рестораны, бары и магазины были вынуждены закрыться и уволить французов. «У некоторых не осталось денег, они спят на улице», — утверждает Анн Жанте, депутат от 11-го избирательного округа французских граждан, проживающих за границей, который включает, в частности, Австралию.

26 марта в МИД Франции сообщили, что ведомство поможет своим гражданам вернуться домой в ближайшие дни. Глава министерства Жан-Ив Ле Дриан попросил авиакомпании не завышать искусственно цены на авиабилеты. Он заверил, что власти «не забудут» тех, кто решит «заработать на несчастье» и не последует совету ведомства.

Французский МИД также попросил граждан, оставшихся за границей, зарегистрироваться на сайте Ariane. Это позволит дипломатам помочь тем, кто оказался в тяжелой ситуации, вернуться домой и получить консульскую поддержку. Для экстренных случаев власти создали платформу, где можно найти временное жилье.

Ранее россияне, находящиеся за границей, также сообщили о сложностях с возвращением. После того, как Россия ввела запрет на международное авиасообщение, вернуться домой можно либо наземным транспортом, либо специальным рейсом. Как сообщает Би-би-си, всего добраться до России желают несколько десятков тысяч граждан.

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