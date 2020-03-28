«Битва только началась»: премьер-министр предупредил французов о тяжелом начале апреля

«Первые две недели апреля будут еще более тяжёлыми, чем то, через что мы уже прошли», — заявил в субботу, 28 марта, премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Глава правительства во время пресс-конференции рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом, которыми, по данным опросов, довольны все меньше французов. Он заявил, что власти справляются с эпидемией, однако ждать мгновенных результатов нельзя.

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Филипп подчеркнул, что число положительных тестов на коронавирус увеличивается в два раза каждые три-четыре дня, и отметил, что «битва» против коронавируса во Франции «только началась». По его словам, следующие две недели во Франции будут более тяжелыми, чем последние недели марта.

«Я не хочу оправдывать действия правительства. Я знаю, что однажды мы все извлечем уроки из этого кризиса. Премьер-министр, то есть я, ответит на все вопросы, а я не из тех, кто бежит от ответственности. Но некоторые думают, что прекрасно знают, что следовало бы сделать, пытаются учить нас, критикуют. Я оставлю им это право», — отметил Эдуар Филипп.

«Я не позволю никому говорить, что правительство поздно приняло решение о введении карантина», — отметил Филипп. Он пояснил, что в момент введения строгих мер по ограничению передвижения во Франции зафиксировали лишь восемь тысяч случаев коронавируса, а число жертв Covid-19 не превышало двухсот. Однако эффективность карантина, по словам политика, можно будет оценить лишь через несколько недель после его начала.

Ранее французские медики неоднократно жаловались на нехватку средств защиты от коронавируса. «Мы заказали маски везде, везде, везде, где мы могли», — рассказал министр здравоохранения Оливье Веран на пресс-конференции, добавив, что всего объем поставок во Францию превысит миллиард масок. По данным СМИ, из них 74 миллиона будут соответствовать стандарту FFP2 и предназначены для использования профессионалами. Маски доставят на грузовых самолетах, которые могут вместить до 18 миллионов масок. В неделю будет выполняться четыре рейса.

Руководитель Главного управления здравоохранения министерства здравоохранения Франции Жером Саломон объяснил, как французские власти собирают статистику об эпидемии. Он отметил, что министерство здравоохранения следит не только за результатами тестов, но и за данными, поступающими от врачей. По его словам, за последнюю неделю 44 тысячи человек обратились к врачу с симптомами коронавируса. При этом тесты были проведены лишь в части случаев.

Во время пресс-конференции премьер-министр также подчеркнул, что в ближайшее время количество коек в реанимации во Франции достигнет 14 тысяч. В начале эпидемии эта цифра составляла пять тысяч.

Накануне премьер-министр Франции объявил о продлении карантина как минимум на две недели. Ограничения на выход из дома будут действовать до 15 апреля, однако меры могут продлить, если эпидемиологическая ситуация не улучшится. По мнению Научного совета при правительстве Франции, для того, чтобы сдержать эпидемию, карантин придется продлить до конца апреля.

Ранее стало известно, что больше половины французов недовольны мерами правительства, принятыми в связи с распространением коронавируса. По данным Huffington Post, 59% опрошенных считают, что власти не могут справиться с эпидемией. Как утверждает Le Journal du Dimanche, больше всего жителей Франции беспокоят нехватка масок, недостаточная скорость, с которой принимаются решения, а также подача официальной информации.

3 марта на фоне эпидемии коронавируса власти объявили, что будут реквизировать запасы хирургических масок, а также запретили их перепродажу. При этом МВД Франции регулярно сообщает о задержании тех, кто нарушает закон и нелегально продает средства защиты. 25 марта прокуратура предъявила обвинения французу, который перевозил в своем автомобиле 23 тысячи масок.

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