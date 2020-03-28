Более четверти французов верят, что коронавирус создали в лаборатории

26% французов уверены в искусственной природе коронавируса. Об этом сообщает институт изучения общественного мнения Ifop. По данным опроса, больше всего в эту теорию заговора верят сторонники крайне правой партии «Национальное объединение». Ранее целый ряд исследователей и СМИ опровергли вероятность того, что коронавирус мог быть создан в пробирке.

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Как следует из данных соцопроса, 26% французов уверены, что коронавирус был создан в лабораторных условиях. При этом лишь 17% опрошенных считают, что новый вирус был создан умышленно. С тем, что коронавирус возник без участия человека, согласились более половины французов (57%).

Больше всего в искусственную природу коронавируса верят молодые французы в возрасте от 18 до 24 лет (28%) и сторонники «Национального объединения» Марин Ле Пен (40%). Меньше всего в лабораторном происхождении вируса уверены те, кто поддерживает президентскую партию «Вперед, Республика!» (6%).

По данным исследователей, в США сторонников этой теории заговора чуть больше (29%), чем во Франции.

Версия, что коронавирус случайно или умышленно «выпустили из пробирки», набрала популярность в социальных сетях сразу после начала эпидемии. Согласно одному из видео, которое собрало несколько сотен тысяч просмотров, коронавирус «изобрели» во Франции для проведения «биохимической атаки». Автор ссылается на документ, в котором якобы говорится о создании вируса в 2004 году. В действительности речь идет лишь об открытии вируса SARS-CoV-1, который не имеет отношения к эпидемии Covid-19.

Крупные французские СМИ, в том числе Le Monde, LCI и France-Presse, проверили десятки версий об искусственном происхождении вируса. Ни одна из теорий заговора не нашла подтверждений.

Подробнее о самых распространенных фейках о коронавирусе читайте в материале RFI.

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