В Париже у частного лица изъяли 23 тысячи масок

Во Франции даже врачи жалуются на нехватку масок. Правительство страны запретило их перепродажу. На фото: сотрудницы клиники в Ницце.

Прокуратура Парижа предъявила обвинения по нескольким статьям уголовного кодекса мужчине, в чьем грузовике обнаружили 23060 хирургических масок. Маски уже переданы «санитарным властям», отметил источник AFP.

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Как сообщила парижская прокуратура, владелец автомобиля, в котором обнаружили мини-склад, получил статус обвиняемого 25 марта, по статьям о «мошенничестве», «недобросовестной конкуренции» и об «отказе от административной реквизиции».

Это пока самое крупное изъятие масок во Франции с тех пор, как в начале марта правительство страны запретило их перепродажу в рамках борьбы с пандемией Covid-19.

Ранее 20 тысяч масок были обнаружены в парижском туристическом агентстве, чья владелица 21 апреля должна предстать перед судом. Всего парижская прокуратура возбудила 14 уголовных дел за продажу масок и антибактериальных гелей, сообщает AFP.

Напомним, 21 марта стало известно о том, что несколько сотен французских медработников, объединившись в группу под названием С19, подали в суд на премьер-министра страны Эдуара Филиппа и экс-министра здравоохранения Аньес Бюзен.

Составители исковой жалобы обвинили Филиппа и Бюзен в том, что они не предприняли необходимых мер для защиты Франции от эпидемии коронавируса. Одним из главных поводов для подачи коллективного иска стала нехватка медицинских масок.

«В конце февраля правительство заявило, что маски будут — им поверили. В начале марта, когда стало понятно, что масок не будет, они начали рассказывать, будто маски не нужны… На самом деле, это признание их беспомощности и лжи, так как правда состоит в том, что у них нет запасов!» — заявил Фабрис де Визио, адвокат объединения С19.

Согласно последним данным, обнародованным вечером 27 марта, во Франции от COVID-19 умерли почти 2000 человек.

В тот же день глава правительства Эдуар Филипп объявил о продлении карантина в стране, введенного 17 марта, еще на две недели — до 15 апреля.

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