319 человек за сутки умерли от Covid-19 во французских больницах

Во французских больницах за сутки 319 пациентов скончались от последствий коронавируса. Об этом в субботу, 28 марта, сообщает агентство France-Presse. Всего с начала эпидемии жертвами нового вируса во Франции стали 2 314 человек.

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Как сообщили французские власти, в реанимации находятся более 4 200 пациентов.

Согласно официальным данным, во Франции зафиксировано 37 575 случаев заражения коронавирусом. За сутки эта цифра выросла на 4 600. Однако в министерстве здравоохранения признают, что эти сведения не соответствуют реальному количеству носителей вируса: тесты во Франции проводят не у всех пациентов, а болезнь может протекать бессимптомно из-за нехватки тестов. Как сообщил в субботу министр здравоохранения Оливье Веран, к концу апреля в стране на коронавирус смогут проверять до 80 тысяч человек.

Ранее стало известно, что число жертв коронавируса в Италии превысило 10 тысяч. За сутки от Covid-19 там скончались 889 человек. В Испании от последствий коронавируса скончались 5 690 человек.

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