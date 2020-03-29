Во Франции за сутки в реанимацию поступили 359 пациентов в тяжелом состоянии

По данным министерства здравоохранения Франции, 2606 человек скончались от коронавируса с 1 марта. Количество зараженных, согласно проведенным в больницах тестам, составляет 40 174 человек. Но по этой цифре невозможно судить о реальном числе инфицированных, так как в стране не хватает тестов. Об этом заявил в воскресенье, 29 марта, глава департамента санитарной службы министерства здравоохранения страны Жером Саломон. Именно по числу пациентов в реанимации можно судить о развитии эпидемии во Франции.

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Франция переживает «беспрецедентную ситуацию» из-за эпидемии коронавируса, сказал во время ежедневной пресс-конференции Жером Саломон. С начала эпидемии в больницы было помещено 19 354 человек с диагнозом Covid-19. За сутки в реанимацию поступили 359 пациентов в тяжелом состоянии, это на 10% больше, чем в субботу, 28 марта. Увеличение числа тяжелобольных связано, по мнению главы департамента санитарной службы, с заражениями до введения карантина на всей территории Франции. За сутки от последствий коронавируса во Франции скончались 292 человека.

На сегодняшний момент в реанимации находится 4632 человека. Из них 34% пациентов моложе 60 лет, 64% – от 60 до 80 лет и 60 человек в возрасте до 30 лет. По словам Жерома Саломона, именно число поступлений в реанимацию отражает динамику эпидемии. По этому числу будет оцениваться эффективность принятых во Франции карантинных мер. Динамика смертности с 16 по 22 марта на 9% превысила ожидаемую, сказал чиновник.

В то же время, с начала эпидемии 7132 человека были выписаны из больниц и выздоровели. Также зафиксировано «много» случаев выздоровления пациентов на дому, заявил профессор Соломон, объяснив, что диагнозы Covid-19 им поставили терапевты.

С начала эпидемии во Франции, по результатам проведенных в больницах тестов, было выявлено 40174 заболеваний. Но это не отражает общего числа инфицированных, которое в точности узнать невозможно. Обещанное правительством увеличение количества тестов до конца апреля позволит назвать более точные цифры, сказал Жером Саломон.

Он также поблагодарил власти Германии, принявшие к себе французских пациентов, и сообщил, что Франция заказала около миллиарда масок у иностранных производителей. Однако не известно, когда все маски поступят к медикам. Первая партия должна прибыть уже в понедельник. В неделю медперсоналу требуется около 40 миллионов масок, уточнил Жером Саломон.

Ситуация в мире

Согласно данным на вечер воскресенья, 29 марта, в мире эпидемией коронавируса затронуты 177 стран, где было выявлено более 685 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Из них выздоровели около 146 тыс. человек.

К настоящему моменту США занимает первое место по количеству случаев заражения (125 тыс.) Затем идут Италия (более 92 тыс.), Испания (около 79 тыс.), Германия (более 58 тыс.), Иран (более 38 тыс.). Однако эти данные трудно сравнивать, так как в каждой стране проводят разное количество тестов на Covid-19.

С начала обнаружения коронавируса в китайской провинции Ухань, в мире скончались 32 137 человек, большинство из которых – в Италии (более 10 тыс.) и Испании (более 6,5 тыс.).

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