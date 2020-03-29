На фоне коронавируса выросла популярность Макрона и Филиппа

Согласно опросу общественного мнения, который публикует в воскресенье, 29 марта, газета JDD, рейтинг президента и премьер-министра Франции вырос с начала эпидемии коронавируса. Вместе с тем, французы считают, что «власти в целом» плохо справляются с ситуацией, гласит другой опрос.

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Рейтинг Эмманюэля Макрона вырос на 11 пунктов за один месяц, Эдуара Филиппа – на 6 пунктов, побив рекорд популярности за год, с апреля 2018. Такие результаты опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения Ifop, опубликовал в воскресенье, 29 марта, еженедельник JDD.

Согласно последним цифрам, 43% французов «удовлетворены» деятельностью президента Республики в марте, тогда как в феврале их было лишь 32%. Премьер-министр набрал 42% положительных ответов, тогда как в феврале их было 36%.

Рост популярности Макрона отмечен во всех возрастных группах, в особенности среди людей старше 65 лет (на 17% больше, чем в феврале). Положительнее о действиях президента высказываются сторонники всех политических партий Франции: рейтинг Макрона вырос за месяц среди сторонников правой партии «Республиканцев» с 29% до 56%, среди «зеленых» – с 26% до 40%, и даже в партии Марин Ле Пен с 19% до 30%.

Такой рост популярности главы государства отмечается во все кризисные для страны периоды, объясняют комментаторы. Так, во время терактов 2015 года во Франции резко вырос рейтинг президента Франсуа Олланда, а в сентябре 2001 года, после атак террористов в Нью-Йорке, вырос рейтинг президента Жака Ширака.

Вместе с тем, согласно другому опросу, проведенному 24 и 25 марта институтом общественного мнения Odoxa и опубликованному в газете Le Figaro, все меньше французов доверяют властям в вопросе управления кризисной ситуацией, вызванной эпидемией коронавируса.

Так 55% опрошенных полагают, что правительство недостаточно оценивает серьезность ситуации. Это на 18 пунктов больше, чем во время первого тура муниципальных выборов, прошедших 15 марта. Кроме этого, 69% французов теперь считают, что правительство «недостаточно ясно» объясняет свои действия, а 70% думают, что власти «не сообщают всю правду».

Еще больше, 75% опрошенных, полагают, что власти прилагают недостаточно усилий, чтобы обеспечить всем необходимым медицинские учреждения Франции. 79% французов думают, что «правительство не знает, в каком направлении двигаться».

Тем не менее, объявленные меры по введению карантина одобрили 95% населения Франции, как показывает опрос. И 88% полагают, что карантин должен был быть введен гораздо раньше. 87% опрошенных высказываются за введение в стране комендантского часа по всей стране.

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