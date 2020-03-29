Со снегоходов – в больницу: как парижские шахматисты застряли в Мурманске на карантине

Для юношеской команды по шахматам парижского региона Иль-де-Франс чемпионат в Мурманске должен был стать рядовым, но в планы спортсменов вмешался коронавирус. Уже после окончания соревнований у игрока из Ирландии в аэропорту проявились симптомы Covid-19, а власти решили поместить всех, кто общался с ним, в изоляцию. Французская команда покинуть Россию не успела. Русская службы RFI рассказывает, как спортсмены из Парижа неожиданно для всех попали в «обсерватор» и что шахматисты думают о снеге, местной еде, больничных койках и русском гостеприимстве.

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Чемпионат ChessMates Murmansk 2020, который проходил в одном из лучших отелей города, начался за несколько дней до введения во Франции всеобщего карантина и закрытия границ ЕС для иностранцев. В России тогда к угрозе коронавируса серьезно еще не относились, и международное соревнование с участием команд из Ирландии, Эстонии и Франции проходило без проблем и существенных ограничений с 13 по 15 марта.

Запретили, как утверждают журналисты, только рукопожатия. Но на ход чемпионата это не повлияло – как пишут местные СМИ, французы в шутку научили спортсменов здороваться локтями.

президент ассоциации Chess Mate Юриан Кейн © Александр Полято

О том, что спортивное соревнование могло стать первым кластером коронавируса в регионе, стало известно только после окончания соревнований. В аэропорту у игрока команды из Ирландии проявились симптомы инфекционного заболевания – его забрали в больницу от стойки регистрации, а после тест подтвердил заражение.

Власти начали искать всех, кто контактировал с «нулевым пациентом» – в изоляцию отправили даже тех, кто ненадолго зашел на открытие турнира. На карантин решили поместить и иностранных спортсменов – правда, улететь не успела только команда из Франции.

«Нас неожиданно попросили сдать тест на «корону», причем сделать это нужно было в семь утра в воскресенье, – рассказал RFI президент ассоциации Chess Mate Юриан Кейн, который приехал в Мурманск с командой из Парижа. – Мы сказали "Why not" и сдали необходимые анализы. Потом мы сыграли последнюю партию в шахматы и стали ждать своего рейса.

Большая часть команд уехала в воскресенье, а наш рейс в понедельник отменили. Air France перенес вылет на четверг. Но организаторы, которым я благодарен, с помощью спонсора нашли для нас турбазу в 30 километрах от Мурманска. Просто для того, чтобы подождать вылет.

В воскресенье, как нам стало известно позже, наш тест ничего не выявил, а вот тест ирландца оказался положительным. Тогда нам сказали, что мы должны остаться в отеле. Мы все равно уехали на турбазу. А в понедельник туда приехала полиция и вручила нам документ, запрещающий покидать территорию».

В вынужденной самоизоляции французская команда оказалась на местной турбазе «Голубая бухта» на берегу реки. До ближайшего города оттуда – больше 20 километров, а вокруг – леса. Однако провести в полной изоляции в коттеджах две недели игрокам не позволили.

Во время карантина на туристической базе французов катали на снегоходах © Юриан Кейн

«Все шло хорошо, дети были довольны и играли в снегу, – продолжает Юриан Кейн. – Они веселились как сумасшедшие. Организаторы турнира чувствовали себя неудобно, и поэтому сделали для нас все: одолжили нам лыжи, привозили еду, катали на снегоходе. Мы играли в шахматы, все было прекрасно. Но праздник скоро закончился.

В четверг пришел окончательный тест ирландца – он действительно заразился коронавирусом. Тогда за нами приехали микроавтобусы с красными крестами. Мы больше не могли оставаться в изоляции на туристической базе и должны были отправиться в больницу. Звонок консулу не помог – решение было окончательным. Мы согласились, иначе бы за нами приехала полиция.

В полночь мы приехали в инфекционную больницу и теперь находимся тут. У меня было лишь одно требование – команда должна была остаться вместе. Нам выделили шесть комнат на этаже. Теперь мы играем в шахматы и ждем, когда это закончится».

Игроки французской команды в мурманской больнице © Александр Полято

На турбазе шахматисты жили в деревянных домах посреди деревьев. В мурманской больнице же французскую сборную поселили в скромные, но аккуратные комнаты с зелеными стенами. Закрытые окна без ручек выходят на советские пятиэтажки. В комнатах – пластиковые стулья, железные кровати и белые тумбочки.

«Кровати словно на военной базе. Кажется, что матрасы тут толщиной в несколько миллиметров. Но это, наверное, хорошо для спины», – шутят французы.

В местных СМИ игроки французской шахматной сборной стали настоящими звездами. Там инфекционную больницу называют «обсерватор». А для того, чтобы убедиться в условиях содержания иностранцев, в медицинское учреждение даже приехал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в сопровождении французского консула Уго де Шаваньяка и телекамер. В соцсетях мурманский политик опубликовал фотографию в защитном костюме.

«Палаты чистые, оборудованы всем необходимым, есть запас средств защиты и дезинфекции, медикаменты. Пациенты чувствуют себя хорошо. Все их просьбы слышат и исполняют. Даже тренажёр в коридор поставили», – отчитался в своем аккаунте в Instagram губернатор.

«О нас заботятся, но врачи очень строгие, – рассказывает Юриан Кейн. – Все убирают тысячу раз в день, а осматривают нас четыре раза в сутки. Измеряют температуру, давление, пульс. Нашим здоровьем никто не рискует. Тест на коронавирус у нас взяли три раза, и у всех членов команды он отрицательный.

Атмосфера тут неплохая. Да, не хватает свободы, мы в заточении, мы не можем погулять по снегу. Но все хорошо это переносят, все видят, что скоро ситуация разрешится. А дети, мне кажется, выйдут из больницы более сильными, чем раньше – это огромный жизненный опыт. И мы скорее заразимся вирусом во Франции, чем тут».

По словам членов команды, нарекания вызывает качество еды в больнице. «Я обожаю русскую кухню! Но никому в мире не нравится еда из больницы. Вы уже ели в парижской больнице? Там тоже не кухня уровня ресторанов Michelin», – смеется Юриан Кейн.

В меню – суп и блюда с небольшим количеством мяса. «Хорошо, что наши друзья из мурманской шахматной ассоциации приносят нам еду, – отмечает один из игроков. – Иначе… Oh la!».

В больнице руководители шахматной команды установили строгий график. Подъем в девять утра, затем – время на умывание и зарядку. Потом – два часа индивидуальной работы, ведь во французских школах продолжаются удаленные занятия. С 12:30 – пауза и обед. С двух до четырех – занятия шахматами, после – французский диктант. Вечером – свободное время, которое, как уверяет Юриан Кейн, дети тоже уделяют шахматам.

«То, что происходит, невероятно. Может быть, я сделаю из этого документальный фильм», – отмечает руководитель команды.

Вернуться домой сборная из Парижа надеется в понедельник. Вечером в воскресенье их должны выпустить из карантина, а после переправить в Москву. Однако планам французов может помешать отмена всех международных рейсов из России – теперь улететь можно будет только специальным бортом.

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