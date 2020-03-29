Французский политик и бывший министр умер от коронавируса

В ночь с субботы на воскресенье, 29 марта, во Франции скончался бывший генеральный секретарь партии «Союз за народное движение» (UMP), экс-министр промышленности Патрик Деведжян. Эмманюэль Макрон и Николя Саркози выразили свои соболезнования семье погибшего от Covid-19 политика.

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Как передает телеканал BFM-TV, в среду Патрик Деведжян был помещен в больницу с симптомами коронавируса. В четверг он сам написал в Twitter: «Я затронут эпидемией и могу прямо свидетельствовать об исключительной работе медиков. Благодаря им мое состояние стабилизировалось, я еще чувствую усталость, но поправляюсь и благодарю их за помощь всем больным». Патрику Деведжяну было 75 лет.

Адвокат по специальности, Патрик Деведжян был выбран мэром парижского пригорода Антони в 1983 году. Затем он неоднократно избирался депутатом в Национальное собрание, в 2002 году занимал должность министра по вопросам местного самоуправления, с 2004 по 2005 был министром промышленности Франции. Он был ближайшим помощником Николя Саркози, с самого начала поддержав его кандидатуру на пост президента Франции. После избрания Саркози в 2007 году, Деведжян занял пост генерального секретаря правящей партии UMP.

Патрик Деведжян родился в Фонтенбло в семье бежавших от геноцида армянских беженцев. Он много сделал для принятия Францией закона о наказании за отрицание геноцида армян в Османской империи. В юности, как вспоминает сегодня экс-премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен, Патрик Деведжян был ярым антикоммунистом.

Бывший президент Франции Николя Саркози написал сегодня в Twitter: «Патрик Деведжян был страстным, пламенным человеком, целостным и бескомпромиссным, искренним, увлеченным. Он олицетворял ту политику, которую я люблю – с чувствами, убеждениями, блеском. Я горжусь тем, что он работал со мной. Я выражаю близким соболезнования и глубокую грусть».

«Франция потеряла страстного политика, который посвятил свою высокую культуру и образованность, свои глубокие знания в области права и свою страсть к свободе служению нации», – написал Эмманюэль Макрон в коммюнике Елисейского дворца.

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