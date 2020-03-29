Экономика во время коронавируса: на частичной безработице оказалось 2,2 миллиона французов

С начала введения, две недели назад, карантина во Франции, 220 тысяч предприятий обратились в министерство труда с заявками о предоставлении финансовой помощи в связи с вынужденным простоем. Всего на частичной безработице оказалось 2,2 миллиона французов.

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Как заявила в воскресенье, 29 марта, министр труда Франции Мюрьель Пенико в интервью радиостанции RTL, в пятницу министерство получало по несколько тысяч заявок в минуту. Только за сутки министерство получило от предприятий 65 тысяч заявок о частичной безработице, касающихся более 600 тысяч работников. Таким образом, к пятнице, 27 марта, в стране было зарегистрировано более двух миллионов человек, временно оставшихся без работы из-за эпидемии коронавируса.

Главные отрасли экономики, страдающие от эпидемии, это «промышленность, отели и рестораны, строительные предприятия, непродовольственные магазины и автосервис», уточнила министр.

Главная цель введения режима частичной безработицы во Франции – избежать «сухих увольнений», объяснила Мюрьель Пенико. Напомним, о возможности введения режима частичной безработицы, который полностью финансируется государством, объявил Эмманюэль Макрон в своей речи 16 марта. Эти меры, согласно заявлению министра труда, позволили избежать резкого роста безработицы в стране. Тем не менее, с начала карантинных мер, во Франции стало на 20 тысяч безработных больше.

Одновременно с этим, количество приемов на работу сократилось на 70% за последние две недели. Исключением является сектор изготовления медицинских масок и сельское хозяйство, где выросло количество новых рабочих мест.

«Замороженная» реформа

В связи с эпидемией правительство выпустило декрет, откладывающий введение реформы системы выплат пособий по безработице. Вместо 1 апреля, реформа вступит в силу 1 сентября. Эта реформа ужесточает контроль и уменьшает выплаты пособий так называемым «сезонным» безработным, которые работают на краткосрочных контрактах в период летних отпусков или сбора урожая. В частности, в тексте говорится об условиях предоставления пособия по безработице: претендующий на пособие должен работать как минимум шесть месяцев за последние два года. Размер пособия будет прогрессивно сокращаться после шести месяцев безработицы для тех, кто ранее имел высокие зарплаты.

Гражданский долг и дивиденды

Во время эпидемии коронавируса власти Франции призвали крупные предприятия заморозить выплаты дивидендов своим акционерам. С таким обращением выступил в минувший вторник, 24 марта, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр. «Настал момент, когда все финансы должны быть пущены на поддержку работы предприятий», – заявил он.

По словам министра, государство будет внимательно следить за выплатой дивидендов. В случае невыполнения ими своего «гражданского долга», правительство может сократить таким предприятиям государственную помощь. В частности, такие предприятия не смогут воспользоваться временным замораживанием выплат на период эпидемии коронавируса: согласно декрету о чрезвычайном санитарном положении во Франции, предприятиям позволено отложить на более поздний срок социальные выплаты и налоги, а также банковские кредиты.

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