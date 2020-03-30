Во Франции более 21 тысячи человек попали в больницу с коронавирусом, из них 5107 находятся в реанимации

Такие цифры сообщил в ходе ежедневной пресс-конференции глава санитарной службы Жером Саломон. За сутки в реанимацию попали 475 человек, это на 9% больше, чем вчера. Всего в стране зарегистрировано 44550 подтвержденных тестами заражений вирусом Covid-19.

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Из 5107 человек в реанимации 34% в возрасте менее 60 лет, 59% – от 60 до 80 лет и 64 пациента моложе 30 лет. Называя число поступивших за сутки в реанимацию человек (475), Жером Саломон подчеркнул, что именно эта цифра отражает развитие эпидемии и методы борьбы с ней. По прогнозам ученых, пик эпидемии во Франции ожидается в конце этой недели.

Особое внимание Жером Саломон посвятил медперсоналу Франции, которые уже две недели подряд беспрерывно работают в тяжелых условиях. Озвучив общее количество летальных исходов с начала эпидемии (3024), чиновник обратил внимание на то, что выросло и число пациентов, выздоровевших от коронавируса. Так, с 1 марта из больниц было выписано 7924 человека.

И еще одна цифра, отражающая развитие эпидемии во Франции: за прошедшие сутки в службы скорой помощи с подозрением на коронавирус обратились 3169 человек, из них 37% остались в больнице с коронавирусом, 3% попали в реанимацию.

Ситуация в мире

Как и накануне, эпидемией Covid-19 затронуто 177 стран. Всего в мире зафиксировано около 745 тысяч случаев заражения. Из них 157 тысяч выздоровели. В США по-прежнему наибольшее число заражений, более 144 тысяч.

В Европе наибольшее число заражений в Италии, 98 тысяч. В Испании 85 тысяч, в Германии 64 тысячи. При этом, наибольшее количество смертей зарегистрировано в Италии. Всего в мире от коронавируса скончались 35 300 человек.

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