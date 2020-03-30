Общий уровень смертности во Франции вырос на 9% во время эпидемии коронавируса

Во Франции уровень смертности вырос на 9%. С таким заявлением выступил вечером в воскресенье, 29 марта, заместитель министра здравоохранения Франции Жером Саломон.

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По словам Саломона, на фоне эпидемии коронавируса «количество смертей, зафиксированных на 12-й неделе (с 16 по 22 марта), существенно превышает спрогнозированный ранее показатель» и выросло на 9%.

Замминистра подчеркнул, что в пяти регионах был отмечен рост смертности среди представителей всех возрастных категорий. Наиболее печальная статистика — в столичном регионе Иль-де-Франс, О-де-Франс, Бургундии и Франш-Конте, регионе Гранд-Эст и на Корсике.

27 марта социологический институт Insee обнародовал результаты исследования, по итогам которого специалисты констатировали общий рост смертности во Франции, независимо от причин, повлекших гибель. Социологи сравнивали данные в нескольких регионах за период с 1 по 16 марта 2020 года с аналогичным временным отрезком 2019 года. По информации Insee, на 40% выросла смертность в заморском департаменте Майотта, на 38% — в Верхнем Рейне и на 31% — на Южной Корсике. В департаменте Уаза, который считается одним из эпицентров распространения коронавируса, рост составил 14%.

По данным университета Джонса Хопкинса, который подсчитывает случаи заражения коронавирусом, во Франции выявлено 40 747 случаев заражения COVID-17, 2 606 человек скончались, 7 236 выздоровели.

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