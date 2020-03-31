Во французских больницах от COVID-19 за сутки скончались 499 человек

За минувшие сутки во французских больницах скончались 499 пациентов с коронавирусом, сообщил 31 марта замминистра здравоохранения Жером Саломон. Это наивысший показатель по числу смертей от COVID-19 за сутки во Франции с начала эпидемии.

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Во Франции с начала эпидемии от COVID-19 скончались в общей сложности 3523 человека. Более 22 тысяч человек госпитализированы с диагнозом COVID-19. Состояние более 5500 пациентов оценивается как тяжелое. За минувшие сутки 558 пациентов с коронавирусом доставили в реанимацию. 34% французских пациентов в реанимации младше 60 лет.

Две недели назад, 17 марта, во Франции объявили всеобщий карантин. С тех пор число выявленных случаев заражения растет, как и число летальных исходов, но также и число выздоровевших. Почти девять с половиной тысяч человек, заразившихся коронавирусом, выписали из больниц с 1 марта.

В официальную статистику, которую каждый вечер оглашает министерство здравоохранения, не входят возможные новые случаи смерти от коронавирусной инфекции в домах престарелых.

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